Приблизительно в обед 4 апреля активисты перекрыли трассу А2 рядом с Франкфуртом. Всего там собралось около 40 человек.

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Они организовали блокаду российским фурам, требуя прекратить грузовые перевозки в Россию и Беларусь из-за военной агрессии против Украины.

Координатор блокады Наталья Панченко рассказала, что среди активистов не только украинцы, но и граждане Германии, Польши, Литвы, Латвии, Эстонии и Великобритании. Также можно было заметить флаг Израиля.

"Прекратите кормить агрессора", – требуют активисты

Участники пришли под флагом своих государств и напечатали ряд фотографий с преступлениями российских военных в Буче и других населенных пунктах, временно оккупированных. На плакатах виднелись лозунги типа: "Прекратите торговать с Россией" и "Прекратите кормить агрессора".

Митингующие объяснили, что такими действиями хотят "пробудить совесть у немцев". Также протест был направлен непосредственно против канцлера Олафа Шольца, который продолжает подыгрывать России.

Вечером 4 апреля митингующие разблокировали движение.

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