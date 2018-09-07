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ХИМВЫБРОС В АРМЯНСКЕ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ

Активисты просят Климкина посодействовать рассмотрению петиции в отношении Сенцова в США

9 Читати новину українською
Олег Сенцов голодает 117 дней
Олег Сенцов голодает 117 дней / informator.news

Министру иностранных дел, Павлу Климкину, активисты направили обращение с просьбой повлиять на рассмотрение американским правительством петиции в поддержку незаконно заключенного в России украинского режиссера Олега Сенцова и других пленников Кремля.

Об этом информирует "Укринформ".

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Во время пресс-конференции зачитал обращение соучредитель общественной организации "Спильна перемога" Александр Соколинский.

Благодаря активности украинцев на территории Украины и за рубежом, всего за двое суток удалось собрать необходимое количество подписей под петицией на сайте Белого дома. Общественность сделала все от нее зависящее, теперь время приобщаться украинским дипломатам и представителям МИД. Петиция может ждать рассмотрения до 60 дней. У нас этого времени нет, поскольку Олег Сенцов голодает уже больше ста дней, состояние его ухудшается ежедневно, медики определяют его как критическое,
– подчеркнул Соколинский.

Он такое заявил что в обращении содержится просьба предоставить информацию и разъяснения, "как МИД и другие ответственные государственные учреждения могут повлиять на скорейшее рассмотрение петиции в Белом доме".

Обращение адресовано главе МИД Климкину и представителю министерства Марьяне Беце.

За что в России осудили Олега Сенцова?Его задержали 11 мая 2014 года на территории оккупированного Крыма и обвинили в подготовке теракта на полуострове во время незаконной аннексии Россией. Позже Сенцова обвинили в хранении оружия и взрывчатки.

В августе 2015 года в России Сенцова приговорили к 20 годам заключения в колонии строгого режима в городе Лабытнанги. С 16 мая 2018 года он голодает с требованием освободить всех украинских политзаключенных, удерживаемых в России и в оккупированном Крыму.

Теги: Новости Украины Павел Климкин Украинцы в плену РФ Олег Сенцов Украина – Россия
Источник: 24 Канал
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