Главный "друг России" в Европе сделал прививку китайской вакциной
Президент Сербии Вучич вакцинировался китайским препаратом компании Sinopharm. При этом Сербия является едва ли не самым пророссийским государством в Европе и уже давно проводит вакцинацию российским препаратом "Спутник V".
Источник:Александар Вучич в инстаграмме
Прививку сербский лидер сделал в прямом эфире. Для этого выбрал китайский препарат Sinopharm.
К слову Украӥна заключила договор с Pfizer на поставку 10 миллионов доз вакцины
Я получил вакцину и чувствую себя прекрасно. Спасибо нашим замечательным медицинским работникам. Спасибо нашим китайским друзьям,
– отметил Вучич.
Накануне вакцинации он сообщил, что сделает прививку именно китайским препаратом и поблагодарит Китай за поставки вакцины. Такой свой выбор он не объяснил.
Сейчас Сербия проводит вакцинацию населения российским препаратом "Спутник V", а также китайскими Sinopharm и Sinovac.
Также государство уже приобрела, но пока еще не получила вакцины Pfizer / BioNTech и AstraZeneca / Oxford.
Что следует знать?
Сербия является едва ли не самым пророссийским государством в Европе в целом и в центральной ее части в частности. Сам Александар Вучич находится в хороших отношениях с Кремлем.
Несмотря на то, что самого президента можно назвать пророссийским, еще более пророссийской является сербская оппозиция.
В Украине с Сербией несколько напряженные отношения после начала российско-украинской войны. Но между государствами существует политический компромисс: Сербия не признает аннексию Крыма Россией, а Украина – одна из немногих, кто до сих пор не признал независимость Косово.
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