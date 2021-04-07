Президент Сербии Вучич вакцинировался китайским препаратом компании Sinopharm. При этом Сербия является едва ли не самым пророссийским государством в Европе и уже давно проводит вакцинацию российским препаратом "Спутник V".

Прививку сербский лидер сделал в прямом эфире. Для этого выбрал китайский препарат Sinopharm.

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Я получил вакцину и чувствую себя прекрасно. Спасибо нашим замечательным медицинским работникам. Спасибо нашим китайским друзьям,

– отметил Вучич.

Накануне вакцинации он сообщил, что сделает прививку именно китайским препаратом и поблагодарит Китай за поставки вакцины. Такой свой выбор он не объяснил.

Сейчас Сербия проводит вакцинацию населения российским препаратом "Спутник V", а также китайскими Sinopharm и Sinovac.

Также государство уже приобрела, но пока еще не получила вакцины Pfizer / BioNTech и AstraZeneca / Oxford.