Владимир Зеленский решил уволить заместителя командующего Национальной гвардии Украины. Об этом 24 Канал пишет со ссылкой на опубликованный указ президента.

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Зеленский уволил с должности Билоуса из НГУ

Вечером 3 июня Владимир Зеленский уволил с должности в НГУ Александра Билоуса. Какова причина такого решения – пока неизвестно.

Уволить Билоуса Александра Анатольевича с должности заместителя командующего Национальной гвардии Украины,

– говорится в указе.

До того, как получить должность заместителя командующего НГУ, Александр Белоус выполнял задачи как директор департамента логистики Главного управления. Получит ли военный новую должность, Владимир Зеленский еще не сообщил.

Однако вечером глава государства сделал новые назначения воинов на службу в подразделениях. Так Вадим Сухаревский переведен с должности командующего Силами беспилотных систем на должность заместителя командующего оперативного командования "Восток". Сухаревский отметил, что имел честь руководить подразделением во время его становления.

Вместо Сухаревского командиром СБС назначен Роберт Бровди "Мадьяра". Такое решение было принято на совещании с военным руководством, в частности с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским.

Командующим Десантно-штурмовых войск ВСУ по решению Зеленского стал опытный военный и участник АТО Олег Апостол.

А бывшего командующего Сухопутных войск Михаила Драпатого назначили начальником Объединенных сил ВСУ.