Стало известно, кто возглавит патрульную полицию Украины после увольнения Жукова

Министр внутренних дел Игорь Клименко заявил о кадровых изменениях в патрульной полиции после инцидента в Голосеевском районе столицы. Временно ведомство возглавит заместитель главы Нацполиции Александр Фацевич.

Об этом министр внутренних дел сообщил во время встречи с журналистами, где был 24 Канал.

Кто возглавит патрульную полицию Украины?

Справочно. Александр Фацевич – с октября 2007 года до октября 2012 года проходил службу в Сухопутных войсках Вооруженных сил Украины. С октября 2012 до июня 2014 года работал воспитателем Волынского областного лицея с усиленной военно-физической подготовкой. В июне 2014 – июне 2015 года занимал должность командира роты патрульной службы милиции особого назначения "Свитязь" Управления МВД Украины в Волынской области. С июня по ноябрь 2015 года возглавлял Управление патрульной службы Министерства внутренних дел в Киеве. С ноября 2015 года и по сей день является заместителем председателя Национальной полиции Украины.

По словам Клименко, новому руководителю уже поставлена задача усилить подготовку патрульных и модернизировать подходы к их работе.

В то же время после инцидента во время теракта в Голосеевском районе Киева было приняты жесткие кадровые решения. По результатам служебного расследования уволили всю вертикаль Управления патрульной полиции столицы – от командира взвода до руководителя подразделения.

Глава МВД не исключил, что это не окончательные кадровые шаги. Окончательные решения, по его словам, принимает председатель Нацполиции, и о них сообщат дополнительно.

