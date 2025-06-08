8 мая 2022 года Ольга Гряник получила последнее сообщение от своего сына Александра. "Люблю тебя! Ты – самая лучшая!" – написал он и поздравил Ольгу с Днем матери, находясь в окружении на "Азовстали". Через 2 часа в бункер, где находился Александр, прилетела российская фосфорная бомба.

О гибели сына Ольга узнала из телеграм-канала, ведь Александр скрывал от родных, что улетел к побратимам в Мариуполь, и говорил, якобы он под Киевом.

В рамках проекта "Жизнь после потери" Ольга поделилась с 24 Каналом историей своего сына, Александра Гряника, и рассказала, как она вместе с неравнодушными людьми воплощает мечты сына, которые он не успел осуществить.

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Был в "Азове" на своем месте: кто такой Александр Гряник

Александр Гряник с позывным "Грян" родился 8 января 1994 года в Киеве. У него было большое чувство долга и он не чурался тяжелых решений ради того, что считал правильным. Поэтому во время Революции Достоинства был в первых рядах, так как говорил: "Кто, как не мы?"

К армии хотел присоединиться еще в 2014 году, будучи на последнем курсе университета. Ольга вспоминает, что сказала сыну, если он пойдет, она не простит себе, что не смогла найти слов, чтобы остановить его.

Тогда он мне сказал: "Мама, я понимаю, что тебе трудно, но ребята пошли же, и у каждого из этих ребят есть такая же мама, которая также волнуется". Я тогда подумала, какой у меня мудрый ребенок. Мудрее меня. Я думаю только о себе, но ведь действительно у каждого парня, который ушел на войну, тоже есть мама, которая за него волнуется. Но тогда Саша пожалел меня, он не пошел в 2014 году,

– рассказала Ольга.

Но за этот год он очень изменился – замкнулся в себе, стал как будто чужим. Ольга очень волновалась за сына, поэтому решила поговорить. Тогда он сказал: "Мама, смотри, ребята там воюют, а я сижу здесь на кухне, ем клубнику и чувствую себя г**ном". Тогда женщина поняла, что не стоит держать его. И в 2015 году Александр присоединился к "Азову". Там он стал другим человеком – взрослым, мужественным. Ольга поняла, что сын на своем месте.



Александр Гряник на службе / Фото из семейного архива

Родителям он рассказывал, что все время на учениях, а сам участвовал в боях на Светлодарской дуге. Об этом родные узнали уже после его гибели, когда получили медаль ветерана и участника боевых действий.

В "Азове" Александр прослужил 6 лет. Родители уговорили его попробовать пожить немного гражданской жизнью – и 2 февраля 2022 года Александр вернулся в Киев. Но пожить такой гражданской жизнью ему не удалось и месяца, потому что Россия начала полномасштабное вторжение.

Утром они были вместе, Александр рассказал маме, что хотел бы написать книгу о войне собственными глазами. Тогда они с папой провели его на троллейбус. Он просил не плакать, хотя у самого были мокрые глаза.

Момент прощания Александра с родными 24 февраля 2022 года: смотрите видео

Секретная операция ГУР и гибель на "Азовстали"

Сначала Александр действительно участвовал в обороне Киевщины. Вместе с другими "азовцами", которые были тогда под Киевом, они объединились и были в горячих точках – Буча, Ирпень Гостомель. Затем, когда удалось отбросить россиян от Киева, Александр рассказывал родным, что они "в лесу под Киевом, ждут какой-то "движ". А сам рвался к своим собратьям, которые остались в Мариуполе.

В то время внимание всего мира было приковано к "Азовстали", которую россияне окружили в два кольца. Тогда Александру и другим добровольцам предложили принять участие в секретной операции ГУР "Небо", чтобы доставить самое необходимое на комбинат. Однако предупредили, что это может быть "билет в один конец".

Они летели на очень низкой высоте, почти по деревьям, чтобы оккупанты не заметили. В первый же день в Мариуполе отправились на боевые. Там Александр сразу получил ранение. Ему предложили эвакуацию вместе с другими ранеными, но он отказался. Сказал: "Не для этого я сюда прилетел, чтобы улететь обратно".

"Он всегда делал то, что считает правильным в своей голове. Что бы ты ему не говорил, он пойдет и сделает. Сашка еще говорил, что ты можешь делать в этой жизни все что угодно, если веришь, что это правильно и пока твои действия не мешают окружающим", – рассказала Ольга.

Прибытие Александра в Мариуполь: смотрите видео

Тела рассыпались: родители 10 месяцев не могли похоронить сына

Александр погиб в бункере на "Азовстали". 8 мая 2022 года туда прилетела фосфорная бомба. Погибло более 70 человек, все сгорели. Военные, которые хотели эвакуировать тела, не могли зайти туда 3 дня, потому что там все пылало, плавилось железо. Потом рассказывали, что тела погибших невозможно было вынести – они рассыпались, если их поднимали.

О смерти сына Ольга узнала из телеграм-канала. Зашла почитать новости и там было сообщение. Фото размытое, сразу не узнала сына. Потом увидела имя и просто не могла поверить в это, ведь ее сын не на "Азовстали", он же должен был "ждать на движ" на Киевщине. Впоследствии и патронатная служба уже сообщила о гибели Александра.

Сначала родные не верили, ведь "пока тела нет – он не погиб". Семью готовили, что его вообще может не быть, потому что бомба была очень мощная. Потом из плена вышел побратим Александра и сказал, что видел его останки, поэтому есть надежда, что вернут.

Это звучит, наверное, очень дико, но для нас это был праздник. Когда муж пришел с работы, я рассказала, что мальчик видел Сашины останки. И есть надежда, что мы что-то получим. Хоть что-то...

– сказала Ольга.

Потом было несколько ДНК-тестов. 8 месяцев поисков и патронатная служба сообщила, что нашли небольшой кусочек обгоревшего позвоночника. Потом еще часть, спаянная с другим телом. И еще 2 месяца ожидания. Лишь спустя 10 месяцев после гибели сына родителям удалось его похоронить.



Пост, из которого Ольга узнала о гибели сына / Скриншот из телеграм-канала

"Раньше за все хорошее я благодарила Бога, теперь – сына"

Первое время после гибели сына было очень тяжело – жизнь, как в тумане. Затем Ольга начала общаться с другими мамами, чьи дети погибли на войне, пропали без вести или в плену. Она говорит, что никто тебя не поймет так, как такая же мама, как ты. Вместе они ходят на арт-терапию, различные активности и выбираются на отдых. И самое главное – несут память о своих детях. Ходят на акции и в школы, где рассказывают о них.

Мы фактически каждый день общаемся. Вся наша энергия направлена на то, чтобы наших сыновей помнили. И это дает силы. Ты идешь и делаешь. Для меня это сейчас единственное, что вообще держит меня в этой жизни, – я должна нести память о сыне, потому что меня не будет и кто его вспомнит? Очень много ребят погибло. Поэтому я стараюсь сделать все, что могу, в память о Саше,

– поделилась Ольга.



Ольга с другими мамами / Фото из семейного архива

Александр очень любил горы. Его мечтой было покорить Эверест. В одном из сообщений друзьям во время обороны Мариуполя он написал: "Наверное, мой Эверест здесь". Каждый год 9 мая, на следующий день после годовщины, родители едут в Карпаты и покоряют одну из вершин в память о сыне. Вместе с ними поднимаются и другие люди, которые хотят почтить память об Александре. Так, первый раз вместе с ними поднимались еще 150 человек.

Александр все-таки покорил Эверест. Украинская альпинистка Тоня Самойлова поднялась на Эверест и посвятила свое восхождение "Гряну". Фото, которое побывало на вершине, она привезла в Украину и подарила его родителям.



Тоня Самойлова с фото "Гряна" на Эвересте / Фото, предоставленное 24 Каналу

Еще один круг общения Ольги – это молодежь, которая пошла с ними на первое восхождение. Сейчас они поднимаются даже не раз, а несколько раз в год. Но не просто поднимаются, но и проводят время вместе – ходят на выставки и в кино.

Такие замечательные девочки и мальчики. Они приходили ко мне на День рождения. Если у меня есть вопросы насчет интернета или еще чего-то – я знаю, что не одна. Могу позвонить и они мне помогут. Я потеряла целую свою планету, но взамен получила много маленьких звездочек. Они все держат меня на плаву. Каждая из них – частичка моего ребенка. Они – невероятные, и я знаю, что это Санька мне их посылает,

– поделилась Ольга.



Восхождение на вторую годовщину гибели Александра / Фото из семейного архива

Ольга рассказала, что раньше, когда что-то хорошее случалось, благодарила Бога. Теперь благодарит своего сына. Даже если это что-то маленькое, например успела добежать до троллейбуса: "Спасибо, Санька!"