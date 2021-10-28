24 канал пытался собрать информацию об убитом активисте.
Ранее 8 выстрелов в присутствии жены: в Сумах убили активиста "Правого сектора" Иванину
Краткая биография 29-летнего Александра Иванины
Как сообщает UAportal, Александр Иванина родился в 1992 году. У мужчины была собственная страница в фейсбуке, однако никакой личной информации на ней не указано. Однако Иванина много сообщений посвятил своей общественной деятельности – освещал свою позицию касательно проблем города и не только.
В сети Александр публиковал много фото с общественных событий, собственных фотографий, а также фото со своего осеннего отдыха.
Смотрите фото со страницы Александра Иванины:
Иванина баллотировался в Сумской городской совет
В 2020 году активист баллотировался в Сумской городской совет от "Правого сектора", однако стать депутатом ему не удалось.
27 октября Иванина выступал в горсовете
Именно в день смерти Иванина выступал в Сумском горсовете, он говорил о проблемах с маршрутными перевозчиками и оплате проезда в городе. Активист обвинил депутатов в том, что они не проголосовали за уменьшение стоимости с 10 до 7 гривен. Такие шаги Иванина назвал "грязным бизнесом депутатов и бизнесменов, которые манипулируют своим статусом".
Смотрите видео с выступлением Иванины:
Что говорят об Иванине соратники
О смерти друга сообщили сначала именно активисты "Правого сектора". Они уверены, что Иванин был убит из-за его антикриминальной деятельности. На фейсбук-странице активиста они выражают слова соболезнования и делятся воспоминаниями об Александре.
Не возникает сомнений, кто приложил к этому руку и где искать виновных. "Правый сектор" убежден, что именно националистическая деятельность Иванины стала причиной убийства. А убийц следует искать среди любителей "русского мира",
– написал глава "Правого сектора" Андрей Тарасенко.
Тарасенко опубликовал видео – с марта 2021 года, в котором говорится о предварительном покушении на Иванину. События произошли в Сумах в декабре 2020 года, о них на видео рассказывает активист. Иванина заметил, что он с собратьями на выходе из ресторана встретил мужчину, который ему угрожал. Мужчина достал пистолет и начал стрелять из травмата. Пулю получил собрат Иванины.
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Главное об убийстве Александра Иванины:
Вечером 27 октября Иванина вместе с женой приехал на автомобиле домой. Когда мужчина вышел взять вещи из багажника, по нему стали стрелять. Неизвестный, по предварительной информации, уже ждал активиста на скамейке. В активиста произвели 8 выстрелов из пистолета. Все это произошло на глазах жены.
В полицию вызов поступил около 21:00 от оператора 103. В скорой сообщили, что на улице Заливной были выстрелы и там лежит окровавленный мужчина. На место прибыла следственно-оперативная группа и руководство Главного управления Нацполиции области. Правоохранители начали уголовное производство по статье "Умышленное убийство".
Смотрите фото с места преступления / Фото Нацполиции и соцсетей: