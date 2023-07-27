Проводили в последний путь Героя в Михайловском Златоверхом соборе. Корреспондентка 24 Канала посетила церемонию прощания и почтила память защитника.

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Защищал Николаев, Киев и эвакуировал раненых из Мариуполя

Александр "Борян" Клепиков уроженец города Симферополя. С 2014 года был активным участником проукраинских акций, участником Майдана и сопротивлялся оккупантам во время аннексии Крыма.

Весной 2014 вступил в батальон "Азов", в составе которого принимал участие в освобождении Мариуполя, Марьинки и был участником Широкинской операции. За время службы Клепиков побывал в сотнях боев в Донецкой области, проходил обучение за границей. После батальона "Азов" стал сержантом разведывательного взвода 1-го Отдельного Батальона Морской пехоты. После окончания контракта Александр вернулся к мирной жизни, поселился в Николаеве и получил степень магистра истории. Также был судьей соревнований по пистолету.

С начала полномасштабного вторжения Александр снова стал на защиту страны. Сначала вместе с подразделениями терробороны участвовал в боях и диверсионных действиях Николаевской области. В марте 2022 года в составе подразделения ГУР МО воевал в Киевской области. Впоследствии начал выполнять задания по полетам в оккупированный Мариуполь на территорию "Азовстали".

Герой доставлял бойцам в окруженные боеприпасы, а также занимался эвакуацией раненых. К сожалению, во время выполнения задания 5 апреля 2022 года вертолет с бойцами разведки был сбит над Мариуполем.

В Киеве прошла церемония прощания с Героем / Фото Валентины Полищук

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