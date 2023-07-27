Проводили в последний путь Героя в Михайловском Златоверхом соборе. Корреспондентка 24 Канала посетила церемонию прощания и почтила память защитника.
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Защищал Николаев, Киев и эвакуировал раненых из Мариуполя
Александр "Борян" Клепиков уроженец города Симферополя. С 2014 года был активным участником проукраинских акций, участником Майдана и сопротивлялся оккупантам во время аннексии Крыма.
Весной 2014 вступил в батальон "Азов", в составе которого принимал участие в освобождении Мариуполя, Марьинки и был участником Широкинской операции. За время службы Клепиков побывал в сотнях боев в Донецкой области, проходил обучение за границей. После батальона "Азов" стал сержантом разведывательного взвода 1-го Отдельного Батальона Морской пехоты. После окончания контракта Александр вернулся к мирной жизни, поселился в Николаеве и получил степень магистра истории. Также был судьей соревнований по пистолету.
С начала полномасштабного вторжения Александр снова стал на защиту страны. Сначала вместе с подразделениями терробороны участвовал в боях и диверсионных действиях Николаевской области. В марте 2022 года в составе подразделения ГУР МО воевал в Киевской области. Впоследствии начал выполнять задания по полетам в оккупированный Мариуполь на территорию "Азовстали".
Герой доставлял бойцам в окруженные боеприпасы, а также занимался эвакуацией раненых. К сожалению, во время выполнения задания 5 апреля 2022 года вертолет с бойцами разведки был сбит над Мариуполем.
В Киеве прошла церемония прощания с Героем / Фото Валентины Полищук
Болезненные потери Украины на фронте
- В Харьковской области погиб защитник из Львовской области Павел Зиновьев. Он встал на защиту страны с начала полномасштабного вторжения и защищал Украину на самых горячих участках фронта. К сожалению, он получил минно-взрывную травму, несовместимую с жизнью.
- На фронте погиб журналист Дмитрий Рыбаков с позывным "Репортер". Он вступил в ряды ВСУ в феврале 2022 года. К сожалению, Дмитрий погиб во время выполнения боевого задания.
- С начала полномасштабного вторжения в защиту страны стал и чемпион Украины по академической гребле Андрей Кириченко. К сожалению, он погиб от рук оккупантов.