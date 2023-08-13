Об этом 24 Каналу рассказала оперная артистка, видеоблогер и экс-депутат госдумы России Мария Максакова, отметив, что такой диагноз сложно корректировать.

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"Он такой "узурпатор со справкой". Определенные маниакальности, собственное значение, конспирологические теории заговора вокруг. Тотальная подозреваемость, отсутствие эмпатии", – рассказала оперная артистка.

Максакова отметила, что врач-психиатр Дмитрий Щегельский ценой собственной миграции обнародовал историю болезни самопровозглашенного президента Беларуси. Врач был знаком и общался с некоторыми психиатрами, к которым обращался белорусский диктатор.

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Санитары для Лукашенко

Александр Лукашенко после того, как окончил исторический факультет, потребовал назначить его директором колхоза. Тогда его отправили на медицинское обследование.

"Можно сказать "вызвали санитаров", – подчеркнула экс-депутат госдумы России.

По словам видеоблогера, врач отмечает, что согласно белорусскому и законодательству других стран, Лукашенко продолжает быть вменяемым.

Он должен понести ответственность за все свои преступления. Его медицинская карта еще в те годы не может быть основой для смягчения тех или иных статей относительно него. Он совершенно вменяем, знает, что делает, делает это зло намеренно,

– подчеркнула оперная артистка.

Лакомый к женщинам

Лукашенко женат и имеет одну официальную жену – Галину. У них двое детей. После колхоза белорусский диктатор уехал в Минск, а жену оставил присматривать за крупным рогатым скотом.

"Мне кажется, она, по сравнению с усатым чудовищем, с радостью занималась крупным рогатым скотом. Похоже, у тех животных было больше эмпатии", – добавила видеоблогер.

Уехав оттуда, несмотря на брак, Лукашенко никогда себе не отказывал в любовницах. И все об этом знали.

Рассказывали о Лукашенко, будто он настолько похотлив и так падок на женщин, которые гуляли по Минску, что большинство могли так оказаться в крайне неприятной для себя ситуации,

– подчеркнула Мария Максакова.

Как только Лукашенко победил на выборах 1994 года, его администрация занималась этим поиском. Женщины, за которыми он ухаживал, становились все младше и младше.

"Эта склонность его всем хорошо известна. Наверное, это тоже одна из его патологий – неразборчивость в связях", – сказала экс-депутат госдумы России.

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