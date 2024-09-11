Вспомнил белорусский диктатор и заместителя руководителя Объединенного переходного кабинета Беларуси, руководителя Народного антикризисного управления Павла Латушко, который рассказал 24 Каналу, что он готов принять участие в выборах, если Лукашенко выполнит определенные условия. Самопровозглашенный президент пытается доказать, что оппозиционеры ни на что не способны, однако сам он является лжецом и трусом.

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Ответ российского оппозиционера

Заместитель руководителя рассказал, что он готов принять участие в президентских выборах в 2025 году в Беларуси, рассказать белорусам, кто такой на самом деле Лукашенко и что такое демократия и демократические силы.

Однако Латушко отметил, что он имеет определенные требования, которые должен выполнить самопровозглашенный президент: освобождение всех политических заключенных, прошлых кандидатов на пост президента Беларуси. Говорится о Бабарико Викторе и Тихановском Сергее. Кроме этого, Лукашенко должен закрыть все уголовные дела, которые он совершил в отношении активистов демократического движения с 2020 года, отменить вынесенные приговоры и санкции.

Он должен обеспечить международный и национальный надзор за выборами на каждом избирательном участке.

Я смогу победить тебя, Лукашенко, даже находясь за границей, если я буду зарегистрирован в качестве кандидата в президенты Беларуси. Я одержу победу над тобой, Лукашенко, потому что ты трус и лжец. Я одержу победу не потому, что я Павел Латушко, а потому, что победит белорусский народ,

– подчеркнул заместитель руководителя.

Он добавил, что белорусы не изменили свои взгляды с 2020 года и продолжают ненавидеть Лукашенко. Однако самопровозглашенному президенту не хватит смелости выполнить его условия, ведь он всегда осуществлял массовые репрессии и убивал потенциальных кандидатов на пост президента Беларуси.

Лукашенко пытается маргинализировать оппозиционеров, показать, что мы ни на что не способны. Однако мы способны и готовы, а Лукашенко пусть выполни эти условия,

– добавил Латушко.