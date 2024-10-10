Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Евгений Ерин, передает 24 Канал.

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Ерин отметил, что каждая операция – это огромный труд многих людей. В частности, это и планирование, и сбор информации, и работа с людьми, и работа после завершения операции.

Я могу сказать с уверенностью – это не последний наш шаг,

– подчеркнул представитель ГУР.

Он также подчеркнул, что на видео, которое обнародовали ранее разведчики, довольно четко показано, что люди берут в руки определенный острый предмет и "делают им свое дело, которое приводит к таким результатам, которые мы видим – выход из строя боевого корабля".

"Я хотел бы, чтобы Балтийский флот, так же как и Черноморский флот России, спал бы очень беспокойно. И мы делаем для этого все возможное или даже иногда невозможное", – заметил Ерин.

Представитель ГУР также заметил, что основная цель спецопераций разведки – это подрыв боеспособности врага и выявление тех его слабых мест, в которые можно нанести максимальный вред. И самая главная цель как ГУР, так и всех украинцев – это победа над врагом в этой войне.

К слову, об успешной спецоперации с тральщиком "Александр Обухов" в ГУР МО сообщили 7 октября. Это уже второй корабль Балтийского флота врага, который пострадал после действий наших разведчиков. Примечательно, это произошло в день рождения российского диктатора Владимира Путина.