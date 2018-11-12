Александр Гречко сорвал миллион в "Лото-Забава"

Новое увлечение превратилось в значительный куш. Александр Гречко из Никополя сорвал свой первый миллион в "Лото-Забава".

Говорит, что играть в лотерею начал недавно. В основном, чтобы отвлечься от будничных проблем. В то, что повезет именно ему, до последнего не верил, поэтому даже не смотрел прямые эфиры "Лото-Забава". Поэтому о своем миллионе узнал в интернете и убедился в этом на одной из точек продажи.

"Взял всего три билета. Был немного в шоке. И я, и жена, которая проверяла. До сих пор с трудом в это верится. Много эмоций, много впечатлений", – поделился миллионер "Лото-Забава" Александр Гречко.

Выигрыш Александр с женой планируют потратить на образование ребенка и жилье. Кроме этого, супругам подарили программу "Два дня из жизни миллионера" ​​от "Клуба Миллионеров "М.С.Л.". Их ждали рестораны, фотосессии, спа-салон, прогулки по городу на белом лимузине и экскурсия в Межигорье.

"Все понравилось. В Межигорье очень красиво, и экскурсия по Киеву интересная. Залезли на Софиевскую колокольню, там тоже виды необычные", – рассказала жена миллионера "Лото-Забава" Марина Гречко.

В рамках программы семья миллионеров смогла еще и осуществить давнюю мечту – научиться ездить верхом. Благородные лошади не только поддались дрессировке временных хозяев, но даже позволили себе угостить лакомством.

Новоиспеченные миллионеры уже точно знают, что везет тем, кто не сидит без дела. И теперь планируют сорвать джекпот "Лото-Забава" в размере три миллиона гривен.

"Надо очень сильно захотеть выиграть и тогда все получится. Главная – пытаться", – сказал миллионер "Лото-Забава" Александр Гречко.

Кстати, Марина и Александр пришли на праздничный эфир, приуроченный к 19-летию "Лото-Забава". Напомним, благодаря этой лотерее в Украине уже появилось 308 миллионеров. 29 из них – в этом году.