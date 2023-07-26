Возникло много вопросов к СБУ и Верховной Раде Украины, почему Пономарев все это время беспрепятственно работал в столице. Такое мнение 24 Каналу озвучил политолог Владимир Фесенко.
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Нужны более жесткие меры и ограничения
Фесенко уверен, что депутаты Верховной Рады Украины точно знали о пребывании Пономарева на оккупированных территориях. Они должны были уведомить СБУ об этом факте. Сразу нужно было открывать дело и ограничить доступ нардепа к секретной информации.
Как отметил политолог, депутаты рассказывали ему, что на членов ОПЗЖ наложили ограничения, поэтому, вероятно, они не могут иметь доступа к важной информации.
Не знаю, так это или нет, но в таких ситуациях нужны более жесткие меры и ограничения. Могу предположить, что у СБУ немало таких случаев, возможно, не хватает сил и ресурсов. Дел много, а возможности службы ограничены. Но говорится о народном депутате, который долгое время был на оккупированной территории, даже по делам бизнеса, но сотрудничал с врагом,
– подчеркнул он.
Фесенко о деле Пономарева: смотрите видео
Задание Пономарева
Ни для кого не секрет, что партия ОПЗЖ создавалась за российские деньги. Эта группировка не была однородной, ее можно разделить на 3 категории:
- Главные акционеры (прежде всего – кум Владимира Путина Виктор Медведчук);
- Группа газовиков (Юрий Бойко, Сергей Левочкин), которые были достаточно влиятельными, часть депутатов ориентировалась именно на них;
- Бизнесмены, которые покупали места у партии по квоте Вадима Рабиновича. Они использовали членство в политсиле в интересах своего бизнеса. Эти нардепы использовали пророссийскую риторику, однако это было для них второстепенно.
По мнению Фесенко, Пономарев принадлежал к группе бизнесменов, но не исключено, что он мог иметь крепкие связи с Россией.
Как минимум, можно предполагать, что если у человека сложились контакты с оккупационными администрациями или российскими спецслужбами, он мог получить задачу получать секретную информацию в Киеве и передавать ее россиянам. Это предположение, но его нужно проверять. Вопросов здесь пока больше, чем ответов,
– подчеркнул политолог.
Дело Пономарева: главное
- С февраля 2022 года Пономарев находился на оккупированных россиянами территориях и, по подозрению СБУ, сотрудничал с россиянами. 24 июля ему объявили подозрение в государственной измене.
- Известно, что нардеп перерегистрировал подконтрольные ему предприятия по российскому законодательству, открыл счета в филиалах российских банков и оккупированных территориях.
- Также выяснили, что Пономарев поставлял продукцию своих горюче-смазочных предприятий российским боевикам. Снабжение продолжилось и после его возвращения в Киев.
- 25 июля Печерский райсуд Киева отправил Пономарева в СИЗО на 2 месяца без права внесения залога. Если его вину докажут, депутату грозит до 15 лет тюрьмы.
- В телефоне ОПЗЖ-шника Пономарева нашли интересные письма. Они свидетельствуют, что, находясь под оккупацией, нардеп активно переписывался с представителями ФСБ. Один называет депутата "батя", а с другим они обсуждали интеграцию бизнеса Пономарева "в экономику Крыма".
- Отметим, что Пономарев также фигурирует в ряде расследований по проведению фиктивных тендеров, уклонению от уплаты налогов и взяточничества.