Возникло много вопросов к СБУ и Верховной Раде Украины, почему Пономарев все это время беспрепятственно работал в столице. Такое мнение 24 Каналу озвучил политолог Владимир Фесенко.

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Нужны более жесткие меры и ограничения

Фесенко уверен, что депутаты Верховной Рады Украины точно знали о пребывании Пономарева на оккупированных территориях. Они должны были уведомить СБУ об этом факте. Сразу нужно было открывать дело и ограничить доступ нардепа к секретной информации.

Как отметил политолог, депутаты рассказывали ему, что на членов ОПЗЖ наложили ограничения, поэтому, вероятно, они не могут иметь доступа к важной информации.

Не знаю, так это или нет, но в таких ситуациях нужны более жесткие меры и ограничения. Могу предположить, что у СБУ немало таких случаев, возможно, не хватает сил и ресурсов. Дел много, а возможности службы ограничены. Но говорится о народном депутате, который долгое время был на оккупированной территории, даже по делам бизнеса, но сотрудничал с врагом,

– подчеркнул он.

Фесенко о деле Пономарева: смотрите видео

Задание Пономарева

Ни для кого не секрет, что партия ОПЗЖ создавалась за российские деньги. Эта группировка не была однородной, ее можно разделить на 3 категории:

Главные акционеры (прежде всего – кум Владимира Путина Виктор Медведчук); Группа газовиков (Юрий Бойко, Сергей Левочкин), которые были достаточно влиятельными, часть депутатов ориентировалась именно на них; Бизнесмены, которые покупали места у партии по квоте Вадима Рабиновича. Они использовали членство в политсиле в интересах своего бизнеса. Эти нардепы использовали пророссийскую риторику, однако это было для них второстепенно.

По мнению Фесенко, Пономарев принадлежал к группе бизнесменов, но не исключено, что он мог иметь крепкие связи с Россией.

Как минимум, можно предполагать, что если у человека сложились контакты с оккупационными администрациями или российскими спецслужбами, он мог получить задачу получать секретную информацию в Киеве и передавать ее россиянам. Это предположение, но его нужно проверять. Вопросов здесь пока больше, чем ответов,

– подчеркнул политолог.

Дело Пономарева: главное