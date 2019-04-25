Александра Грановского "поймали" на злоупотреблении служебным положением
Народный депутат от партии БПП Александр Грановский злоупотреблял служебным положением в личных целях.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Василий Крутчак.
Грановский в аэропорту "Борисполь" использовал "Зал официальных делегаций" в личных целях – для того, чтобы отправить детей в Израиль через Германию на лечение. Об этом свидетельствуют запросы народного депутата, подписанные Грановским.
Кроме этого журналист отмечает, что Александр Грановский, которого раньше называли приближенным к президенту Украины Петра Порошенко, уже договаривается с новоизбранным президентом Владимиром Зеленским о контроле силового блока.
Напомним, Грановского могут вызвать на допрос по делу о Tinder-скандале.
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