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      Александра Грановского "поймали" на злоупотреблении служебным положением

      63 Читати новину українською
      Александр Грановский
      Александр Грановский / twitter.com

      Народный депутат от партии БПП Александр Грановский злоупотреблял служебным положением в личных целях.

      Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Василий Крутчак.

      Грановский в аэропорту "Борисполь" использовал "Зал официальных делегаций" в личных целях – для того, чтобы отправить детей в Израиль через Германию на лечение. Об этом свидетельствуют запросы народного депутата, подписанные Грановским.

      Кроме этого журналист отмечает, что Александр Грановский, которого раньше называли приближенным к президенту Украины Петра Порошенко, уже договаривается с новоизбранным президентом Владимиром Зеленским о контроле силового блока.

      Напомним, Грановского могут вызвать на допрос по делу о Tinder-скандале.

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      Теги: Новости политики Блок Петра Порошенко
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