Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сайт Мариуполя. Алексей Андреев стал 92 медийщиком, который погиб в результате полномасштабной агрессии России.

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Алексей Андреев погиб в Донецкой области

По словам жены защитника Натальи Иким, с 29 ноября 2023 года Алексей считался пропавшим без вести в селе Богдановка Бахмутского района Донецкой области.

Тело героя россияне передали лишь недавно во время обмена. Анализ ДНК подтвердил, что Алексей Андреев погиб – ему было 50 лет.

Он был редким человеком. Простой, веселый, добрый, но на самом деле Алексей был глубоким и принципиальным. Человек, который умел любить,

– рассказали жена героя.

Алексей Андреев ранее работал оператором на городских телеканалах Мариуполя ТБ7 и Сигма, а также в пресс-центре металлургического комбината "Азовсталь".

В 2017 году мужчина переехал в Черновцы. На следующий день после полномасштабного вторжения России, 25 февраля 2022 года, он присоединился к рядам защитников Украины.

24 Канал выражает соболезнования родным и знакомым Алексея Андреева. Вечная слава герою!