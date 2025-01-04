Родные и знакомые 72-летнего Алексея Галенки вспомнили, каким он был. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на страницу "Их УБИЛА Россия".

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Каким остался в воспоминаниях родных Алексей Галенка

Почти три года назад, 22 марта 2022 года, во время боевых действий россияне сожгли родительский дом ученого. Несмотря на это, он не покинул родной Чернигов, а обосновался жить в летней кухне и мечтал отстроить свой дом.

Но 3 января россияне убили Алексея Анатольевича – ученый получил осколочное ранение головы, которое было несовместимо с жизнью.

Его племянница рассказала, что он был отзывчивым, очень любил свою работу. Она в последний раз общалась со своим дядей как раз перед российской атакой.

Племянница Алексея Галенки поделились воспоминаниями о нем: смотрите видео

Журналист Василий Чепурной вспомнил, что погибший любил цветы и был очень спокойным и приветливым.

"Он жил сам в микрорайоне частной застройки. Я знал его как влюбленного в цветы, что сам выращивал, как хорошего хозяина (раньше держал двух коров!), как любителя драматического искусства... Как очень спокойного и приветливого человека", – написал он.

По его словам, очевидцы видели, что после первого удара Алексей Галенка был еще жив, но россияне достали его третьей ракетой.

"В результате тройного ракетного удара по окраине Чернигова сейчас погиб приятель моего покойного отца – заслуженный работник образования, филолог... Помню его с ранних 90-ых – эстета, который любил украинскую поэзию и часто цитировал любимые стихи наших классиков. Мы часто с отцом приезжали к нему в гости. Купались вместе в Десне... Светлая память", – также рассказал о своих воспоминаниях украинский эссеист и поэт Анатолий Днестровский.

Он добавил, что Алексей Галенка в сожженном русскими доме, который стоял вблизи Черниговского аэродрома, был роскошный творческий кабинет, где была коллекция живописи и вышиванок, а еще – более 4 тысяч книг.