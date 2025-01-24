Об этом говорится в заметке Мартынова в фейсбуке. По его словам, связи Тигипко с Коломойским и Боголюбовым "крайне токсичны" и могут навредить репутации.

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"Сергей, Вы являетесь известным инвестором и владельцем финансово-промышленной группы "ТАС". Ваш бизнес в значительной степени зависит от Вашей деловой репутации. Однако, как по мне, связи с Геннадием Боголюбовым и Игорем Коломойским на сегодня являются крайне токсичными", – говорится в сообщении.

Мартынов отмечает, что "ни для кого не секрет, какими папками с документами" Коломойский и Боголюбов пытались повлиять на Тигипко. К тому же содержание долей в совместных бизнес-проектах "с этими одиозными олигархами – секрет Полишинеля".

Ваша причастность к общим бизнесам и фактическое фронтирование интересов Коломойского и Боголюбова существенно вредит как Вашим клиентам, так и государству. Напоминаю, что именно бизнес-структуры Боголюбова и Коломойского финансировали бюджет государства-агрессора",

– пишет соучредитель группы "Приват".

Обращаясь к Тигипко, он отметил, что деловая репутация нарабатывается годами, а вот потерять ее можно мгновенно и безвозвратно.

"Обман государства в трудное для него время не только не добавит вам плюсов к репутации, но и оставит неизгладимый след в истории. Поэтому призываю вас еще раз взвесить вышеприведенные аргументы и прекратить удерживать доли Коломойского и Боголюбова в совместных бизнесах", – призвал Мартынов.

Напомним, что недавно судебная коллегия Северного апелляционного хозяйственного суда (ПАГС) приняла решение в пользу украинских олигархов Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова и Сергея Тигипко. Они сохранили контроль над портом "Бориваж". Вследствие этого решения государство теряет миллиарды гривен.