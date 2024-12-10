На этот раз для Генерального управления разведки Министерства обороны Украины передали высокотехнологичное оборудование, которое значительно усилит способности наших воинов. Мощную партию помощи вручили лично руководителю ГУР Кириллу Буданову.

В партию помощи вошли три беспилотные летательные аппараты комплексного типа, которые обеспечивают ведение разведки на оперативном и оперативно-тактическом уровнях, а также мультидиапазонный дрон для противодействия вражеским средствам радиоэлектронной борьбы.

Кроме того, благотворители передали шесть современных систем радиоэлектронной борьбы с иммерсионной системой охлаждения, которые повышают эффективность операций в сложных условиях. А для обеспечения непрерывной работы техники были предоставлены десятки мощных зарядных станций и антитепловизорные чехлы "Луска" для защиты спутникового оборудования Starlink.

"Противник имеет преимущество в живой силе и технике. И наши защитники стойко сдерживают оккупантов, нанося им значительные потери. Наш фонд продолжит помогать украинским военным до победы Украины. Мы определили для себя миссию - спасать жизни, и делаем все возможное, чтобы как можно больше наших героев и героинь вернулись домой живыми и здоровыми", - подчеркнул председатель наблюдательного совета фонда "Надежда", первый заместитель Комитета ВР по вопросам здоровья нации Валерий Дубиль.

Алексей Омельяненко добавил, что помощь военным - это общее дело всего украинского народа:

"Наши герои-защитники неутомимо защищают Украину. Наш долг - обеспечить их всем необходимым, чтобы они могли продолжать свою миссию и приближать нашу победу".

Это не первая партия помощи, которую Алексей Омельяненко, Валерий Дубиль и Благотворительный фонд молодежной инициативы "Надежда" передают украинским защитникам. В частности, были предоставлены эвакуационные автомобили для транспортировки раненых, спутниковые системы Starlink для бесперебойной связи, мощные зарядные станции, которые обеспечивают автономную работу техники, а также тепловизоры, дроны и другие средства, необходимые ребятам на передовой. Все это помогает военным эффективно выполнять задачи и сохранять человеческие жизни даже в самых сложных условиях.

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