Андрей Ермак – глава Офиса Президента – рассказал, что Титаренко погиб в Донецкой области. Детали о смерти героя пока не раскрывают.
Обратите внимание Был известным в Измаиле скрипачом: от ранений умер 23-летний защитник из Одесской области
На передовой Донецкой области погиб сотрудник Офиса Президента Алексей Титаренко. Он работал главным консультантом Директората по вопросам внутренней и гуманитарной политики,
– заявил глава ОП.
Ермак выразил соболезнования родным погибшего героя.
В бою погиб Александр Бондаренко
В Киеве 1 мая простились с Александром Бондаренко – экс-журналистом BBC. Герой-добровольец погиб под Кременной. Герой пошел защищать Украину в первые дни полномасштабного вторжения.
По специальности Бондаренко был филологом. Образование получил в Луганском педагогическом университете. Впоследствии работал радиоведущим на FM-радио в Луганске, на BBC Украина и ТРК Украина, а затем – в сфере коммуникаций.
В украинскую редакцию BBC Бондаренко присоединился в 2007 году и работал до 2011 года. Коллеги вспоминают героя как искреннего и амбициозного человека.
"Мы не были друзьями, но сколько моих коллег были. Александр с первых дней войны защищал Украину. Но погиб в бою на Луганщине! Вечная память Герою", – заявил фотограф Ян Доброносов.
В Житомире простились с Андреем "Кельтом" Линейчуком
Андрей Линийчук (позывной "Кельт") погиб в борьбе с российскими оккупантами. Герой был самым результативным зенитчиком ВСУ – сбил больше всего воздушных целей захватчиков. Воин был сержантом 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады.
С героем простились в Житомире.
"На счету Андрея Линийчука практически 16 "Орланов", один "Zala" и боевой вертолет К-52. Он был не только мужественным воином, но и наставником для своих боевых собратьев", – говорится в сообщении.
Кроме того, отметили, что в свои 25 лет герой – полный кавалер ордена "За мужество".