Как рассказал представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко в комментарии 24 каналу, поиски Черткова продолжаются. Сейчас пошли восьмые сутки с тех пор, как он исчез.

Напомним В Одессе бесследно исчез начальник штаба Морской охраны Алексей Чертков

Черткова ищут неделю

С 1 июня и до сегодняшнего дня искать Алексея Черткова не прекращали. Впрочем, никакой новой информации относительно его исчезновения или места пребывания пока нет.

Поиски продолжаются: как силами Государственной пограничной службы, так и правоохранительными органами. По нашему сообщению информация внесена в единый реестр расследований. Сейчас он находится в списке лиц, которых ищут,

– рассказали в ГПСУ.

Алексей Чертков, который является начальником штаба морской охраны ГПСУ, около 6:30 1 июня вышел на работу из дома на улице Грушевского в Одессе.

Однако до рабочего места мужчина так и не дошел. Поэтому об этом сообщили правоохранителям, которые начали поиск Алексея Черткова.

Жена сообщала, что он вернулся

В СМИ 2 июня появилась информация о том, что Алексей Чертков здоровый и невредимый вернулся домой. Как позже рассказал главный редактор издания "Цензор.нет" Юрий Бутусов, такую информацию якобы предоставила сама жена Черткова.

Вечером жена позвонила на службу и сказала, что Алексей появился и якобы вернулся домой. Впрочем, она его не пустила. На место приехали пограничники и полицейские.

Они проверили записи камер наблюдения и установили, что Чертков на самом деле не возвращался. Таким образом, информация о найденном Черткове не подтвердилась.