"В стране не было инструмента "вечного суборда". Эти деньги в форме вечного долга, который никогда не возвращается, на него могут выплачиваться проценты, но это суборд, который идет в капитал первого уровня", – сказал он в интервью агентству Интерфакс-Украина. "Нет другого инструмента. Во-первых – война, во-вторых – из-за санкционности мы не можем выходить на рынки", – отметил Шпек.

Глава набсовета затруднился спрогнозировать, в какие сроки на практике может быть получено необходимое разрешение европейских регуляторов и на практике осуществлена докапитализация. "Так как этот путь проходится впервые, никто не знает, сколько времени он занимает", – пояснил он. По словам Шпека, если это произойдет через полгода, то это будет "нормально", тогда как такие сроки, как год, не рассматриваются.

Он уточнил, что в настоящее время обращение банка с необходимыми подтверждениями со стороны Михаила Фридмана и Петра Авена находится в рабочем органе в правовом директорате Совета министров Европейского Союза, который занимается вопросами санкций. "Теперь планируем в конце этого месяца или начале следующего, когда с нами готовы будут разговаривать, провести рабочие встречи в тех уполномоченных органах Совета Европейского Союза", – добавил глава набсовета.

Он уточнил, что так как средства находятся на счетах британского банка, но в отделении на территории ЕС, то и решение о снятии санкций на 1 миллиард долларов для докапитализации банка принимают в ЕС. "Если бы это было в Великобритании или в Соединенных Штатах Америки, процедура была бы проще. Поскольку в ЕС решения должны принять представители всех стран-членов. Кроме того, в США есть прецедент корректировки санкций, а у ЕС нет", – отметил Шпек.

По его словам, банк в настоящее время операционно прибыльный и имеет достаточную ликвидность, а его убытки вызваны необходимостью формировать резервы под кредиты, качество которых ухудшилось из-за российской агрессии. Говоря об альтернативе поиска инвестора, глава набсовета подчеркнул, что не видит того, кто готов прийти во время военных действий в Украину. "Желающих нет! Банки сегодня сокращают свои портфели, работают путем реструктуризации для того, чтобы поддержать клиента, а новых проектов не так много. Как риски оценивать и принимать?" – пояснил он.

В то же время, по словам Шпека, постоянно ведутся разговоры с теми, кто интересуется работой на финансовом рынке Украины, чтобы с улучшением ситуации возобновить такие попытки. Альфа-Банк Украина, по данным НБУ, на 1 июля 2022 года по размеру общих активов занимал 7-е место (112,67 миллиарда гривен) среди 68 действующих в стране банков. Его чистый убыток по итогам января-июля 2022 года составил 3,52 миллиарда гривен. На финрезультат банка повлияли отчисления в резервы на уровне 8,357 миллиарда гривен.

По данным финучреждения, его крупнейшими акционерами в настоящее время опосредованно являются Андрей Косогов (40,9614%, к нему после войны перешли попавшие под санкции пакеты Германа Хана и Алексея Кузьмичева), Михаил Фридман (32,86%) и Петр Авен (12,4018%), а также UniCredit S.p.A. (Италия, 9,9%) и "Марк Фоундейшн по исследованию раковых заболеваний" (3,8736%). Болгарский экс-министр финансов, исполнительный директор Группы финансовых рынков Лондонской школы экономики и технический советник Еврокомиссии Симеон Дянков, по согласованию с НБУ, является доверенным лицом Нацбанка по пакетам Косогова, Фридмана и Авена, также попавших под санкции.

В начале июня Дянков сообщил о работе банка по получению разрешения регуляторов, чтобы провести докапитализацию за счет субординированного долга на 1 миллиард долларов из попавших под санкции средств ряда его акционеров. Шпек уточнил, что сумма в 1 миллиард долларов вызвана как возможной потребностью в 500-600 млн. долларов на соблюдение норматива адекватности капитала в 2023 году, так и желанием иметь ресурс для увеличения кредитования. Лидер правящей фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в интервью "Forbes Украина" на прошлой неделе заявил, что Альфа-Банк Украина нуждается в докапитализации на 1 миллиард долларов, и если актив национализировать, то эту сумму придется заплатить государству.