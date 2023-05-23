Историю мы вспоминаем с чувством достоинства и уважения, высоко поднятой головой, а также с памятью о прошлом и уверенным взглядом в будущее. Об этом Михайлова рассказала в авторской колонке на 24 Канале.

Важно Герои, к сожалению, умирают – дважды: как увековечить память о них

История героизма

Девушка подчеркнула, что полномасштабная война доказала, что история Украины – это история героизма. а истории украинцев – это истории героев:

Рыцарей Киевской Руси,

Казаков гетманских времен,

Гайдамаков и опришков,

Сечевых стрелков,

Вояк Армии УНР, УГА, ОУН, УПА,

Небесной сотни.

Героев русско-украинской войны.

Украинский дух становится сильнее

Михайлова отметила, что эти герои – столбы, на которых держится наша государственность. Именно они строили фундамент нашего дома, даже если приходилось строить его из костей и крови.

После веков оккупаций, репрессий, геноцидов, депортаций и ассимиляций, дух Украинских Героев стоит крепче, чем когда-либо, и объединяет вокруг себя весь мир,

– добавила Михайлова.

Она подытожила, что этот дух можно временно притупить, но он всегда возвращается и становится сильнее.

Обратите внимание! Алина Михайлова акцентирует внимание на важности создания Национального Пантеона Героев Украины в центре столицы. Место чествования и вечной памяти самых выдающихся личностей, павших за Родину.