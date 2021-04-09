Владимир Зеленский и его команда неоднократно намекали, что президент может баллотироваться на 2 срок. Если бы выборы состоялись в ближайшее время – у Зеленского были бы все шансы победить во второй раз.

Такое мнение высказал заместитель директора социологической группы "Рейтинг" Любомир Мысив. Он добавил, что по сравнению с предыдущими президентами, у Владимира Зеленского ситуация не хуже. Возможно, даже лучшая.

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Ситуация в него неплохая. Он имеет возможность наращивать свои показатели, нет постоянного падения, как это было у предшественников,

– заметил Мысив.

По словам социолога, Зеленский в 1,5 раза опережает своих оппонентов и пока не имеет конкурентов.

"Очевидно, если бы выборы прошли в ближайшее время, то альтернативы ему не было бы. Конечно, впереди еще несколько лет и ситуация может измениться", – отметил Мысив.

Он добавил, что на рейтинг Зеленского очень сильно влияют его действия. "Он очень мобильный, он может определенными шагами быстро менять мнение населения. К примеру, так было с санкциями. Тогда было постепенное падение, но благодаря жестким шагам ситуация изменилась", – сказал Мысив.

Справка. Речь идет о санкциях против телеканалов, которые связывают с Виктором Медведчуком. Их ввели 2 февраля.

Стоит отметить, что социологическая группа "Рейтинг" опубликовала новые результаты опроса. Согласно им, Зеленскому доверяют 45% опрошенных.

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