Более того, в социальной сети они начали предполагать, откуда средства как на функционирование самого ресторана, так и на возможность покупки там МакМеню. На их возмущение украинцы ответили традиционно – мемасиками, пишет 24 Канал.

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Откуда деньги на гамбургеры?

Волна удивления, более того, возмущения гражданской жизнью украинцев прокатилась в субботу, 27 мая. Спровоцировало ее видео из киевского заведения, наполненного посетителями в разгар русско-украинской войны, что вызвало диссонанс с воображаемой картинкой в голове.

"Вестерны" возмутились жизнью в тыловом городе, который все равно регулярно подвергается ракетным обстрелам и атакам дронами-камикадзе. Ведь, по их мнению, каким-то образом все это – финансируется непосредственно из кармана "налогоплательщиков США", на что идут "миллиарды долларов ежемесячно".

"Налогоплательщики" сильно возмущены / Скриншоты

Заметим, что на эти упреки украинцы со смехом поинтересовались, где можно найти заведение, где все оплачено американскими налогоплательщиками. Ведь зачем тогда платить за макфлури из собственного кармана?



Не все знают, как оплатить поход в МакДональдс деньгами американских налогоплательщиков / Скриншот



На самом деле оплатить блюда в МакДональдсе можно с американских налогов / Скриншот



Зачем Patriot, если есть Биг Мак / Скриншот

Кстати, над такими комментариями соотечественников иронически посмеялся и другой гражданин западной страны.



Почему украинцы платят за еду / Скриншот с твиттера

Так что западные комментаторы не нашли ничего лучше, чем призвать перестать помогать Украине. Ведь если мы не доедаем последние кусочки хлеба и не пьем только воду, значит, не такая уж страшная война, не так уж нужна Украине та помощь.

Однако в ответ они получили холодные вопросы, означает ли это, что они хотели бы наоборот видеть больше фото и видео с мертвыми гражданами Украины. И если да – то пусть обратят внимание на города, которые благодаря россиянам превратились в сплошные руины. К примеру, на Бахмут.



Или хотя бы просто посетят регулярно находящийся под обстрелами Киев / Скриншот

Интересно, что среди комментариев не одно замечание было относительно того, что заведения МакДональдса в США выглядят значительно хуже, чем представленное на видео. На что украинцы гостеприимно пригласили в наше государство: "Если им плохо в Чикаго, то пусть приезжают сюда".

МакДональдс в Украине лучше, чем в США / Скриншоты

Однако справедливости ради стоит отметить, что среди гневных комментаторов нашлось и немало ботов. А также адекватных людей, которые отметили, что видео с киевского МакДонльдса только подтверждает – помощь Запада помогает.

Украинцы ответили мемами

Интересно, что не прошло и суток, как украинцы в ответ создали флешмоб о McDonald's по мотивам твитов американцев и в его пределах накреативили не один мемасик. В частности, в ответ беспокоящимся американскими налогами опубликовали иронические твиты с подписями "вот на что идут наших 700 миллиардов ежемесячно".

Вот куда уходит миллиард денег ежемесячно / Скриншоты

Также украинцы в комментариях к возмущению граждан США оставили и много текстовых замечаний. В частности, отметили, что так на самом деле в Украине отмечают очередную партию ликвидированных врагов. А также подчеркнули, что американский бизнес – не благотворительная организация, принимающая в оплату оружие, предоставленное для защиты Украины.

Взамен бизнес, в частности, МакДональдс, является источником поступлений в бюджет, откуда, сюрприз, также финансируется оборона страны.

Украинцы ответили мемами на упреки "налогоплательщиков" / Скриншоты

Не обошли вниманием и то, что возмутительные твиты могли оставлять русские англоязычные боты. А также со смехом заметили, что "McDonald's от них убежал, вот их жаба и дерет".