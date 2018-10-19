Американский авианосец впервые за 30 лет вошел в Арктику: фото

Американский атомный авианосец "Гарри Трумэн" впервые за последние почти три десятилетия вошел в Арктику, пересекая Северный полярный круг.

Об этом сообщают военно-морские силы США в Twitter.

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Согласно данным американского ведомства, авианосец идет в северном направлении вдоль побережья Норвегии в сопровождении боевых кораблей 8-й авианосной ударной группы.



Авианосец сопровождают боевые корабли / Источник:​ Twitter ВМС США





Авианосец впервые за почти 30 лет вошел в Арктику / Источник​: Twitter ВМС США

Напомним, ранее главнокомандующий Объединенных сил НАТО в Европе генерал Кертис Скапаротти заявил, что НАТО готово "защищать Атлантику". Так, в октябре-ноябре в Норвегии пройдут учения НАТО "Trident Juncture-2018" – они станут одними из крупнейших в истории альянса. В них будут привлечены около 45 тысяч человек из 31 страны, более 150 летательных аппаратов, 60 кораблей. Украинские военные также примут участие в тренировках.



Кроме того, ранее Великобритания заявила, что перебросит 800 военнослужащих на новую военную базу на севере Норвегии уже в 2019 году. Такое решение страна приняла из-за активности России в арктическом регионе, которая выросла в последние годы.

В чем опасность действий России в Арктике?

Президент России Владимир Путин наращивает мощное войско вдоль арктического побережья. Весной 2017 года Министерство обороны России сообщало, что достраивает в Арктике военные городки, а также восстанавливает сеть полярных аэродромов. Москва также заявила о намерении развернуть в Арктике две новые зенитные ракетные системы С-400 "Триумф". В 2016 году завершилось строительство крупной военной базы "Арктический трилистник" на Земле Франца-Иосифа. Арктика охватывает центральную часть Северного Ледовитого океана, его региональные моря, такие как Баренцево, Карское и Чукотское, а также территории Канады, Дании, Финляндии, Исландии, Норвегии, Российской Федерации, Швеции и США.