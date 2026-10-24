Юлия Свириденко получила назначение в Американско-украинском инвестиционном фонде восстановления

Бывшая премьер-министр заменит отозванного Егора Перелыгина. Соответствующее распоряжение было опубликовано на сайте Кабинета министров.

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Что известно о назначении?

В пятницу, 23 октября, Кабмин опубликовал документ, в котором говорится о назначении бывшей премьер-министр Юлии Свириденко в Американско-украинский инвестиционный фонд восстановления в форме ограниченного партнерства. В указе чиновница указана как проректор по развитию бизнес-образования "Университета "Киевская школа экономики"".

Предшественника Свириденко на этой должности, Егора Перелигина, правительство официально отозвало. Отметим, что фонд был создан в рамках соглашения между Киевом и Вашингтоном для совместных инвестиций в восстановление страны, в частности с использованием природных ресурсов.

Отметим, что 10 сентября Свириденко возглавила бизнес-школу Киевской школы экономики (KSE). Президент учебного заведения Тимофей Милованов рассказывал, что перед назначением советовался с рядом иностранных послов, которые поддержали такой шаг.