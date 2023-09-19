7 сентября 2023 Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) предоставил Вячеславу Супруненко, которого в свое время журналисты издания "Зеркало недели" называли "ключевой фигурой центра принятия решений при теневом управлении столицей", разрешение на приобретение свыше 50% акций АО "Страховая компания "Країна".

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Компания с уставным фондом почти в 85 миллионов гривен имеет лицензии на осуществление 29 видов страхования, среди которых: 10 – обязательны, по данным сайта Минфин, на 30 июня 2023 года по 5 основным видам страхования собрала 158,2 миллиона гривен страховых премий, из которых выплатила примерно 83 миллиона гривен.

Финансовый сектор по сути базируется на доверии, ведь в обмен на реальные деньги клиент должен получить какие-то виртуальные услуги, которые нельзя "потрогать руками" как банковские, а получить возможно только в будущем при определенных обстоятельствах.

И в этой ситуации очень важно понимать, какой же комплайенс или, иначе говоря, деловая репутация у страховой компании, а главное – ее владельца.

Что известно о страховой компании "Страна" и ее владельцах

СК "Країна" работает на страховом рынке с 1994 года. В настоящее время владельцем является закрытый инвестиционный фонд "Киви", которому принадлежат 76,21% акций компании. Бенефициар фонда, по данным аналитического сервиса YouControl, считается Анна Коваленко – депутат Киевгорсовета от партии "Европейская солидарность".

В июне с фамилией депутата был связан громкий скандал: известный украинский журналист и телепродюсер Игорь Моляр на своей фейсбук-странице публично обвинил Анну Коваленко в попытке рейдерского захвата его квартиры. В то же время Национальное антикоррупционное бюро Украины подозревает Анну Коваленко в нежелании декларировать имущество на 63 миллиона гривен.

Покупателем выступает Вячеслав Супруненко, который подозревался вместе с сопредседателем Блока Леонида Черновецкого Дмитрием Комарницким в разбойном нападении на адвоката Ивана Гранцева и разыскивался Интерполом.

Как сообщало движение "Честно", уже в 2016 году стало известно о махинациях братьев Супруненко, которые помогли им приватизировать помещение в центре Киева. В 2018-м "Киевхлеб", принадлежащий Вячеславу Супруненко, контроль над которым он получил во время пребывания у власти Леонида Черновецкого, смог победить на тендере на поставку хлеба для школ Дарницкого района столицы. Впрочем, победа была сомнительно, ведь чиновники управления образования райадминистрации просто прописывали его условия под компанию Супруненко. Весной 2023 года стало известно, что принадлежащий братьям Супруненко банк "Асвио" помог государственному "Укрэксимбанку" обжаловать продажу заложенного в госбанке имущества обанкротившегося полиграфического предприятия "Блиц-информ".

Кроме этого, некоторые, например, руководитель Центра политической разведки Олег Пастернак, считают, что Супруненко может разделять пророссийскую позицию своего бывшего тестя Леонида Черновецкого. В частности, Вячеслав Супруненко никогда не называл вооруженный конфликт в Украине "войной", поддерживает отношения с бывшими членами ныне запрещенной партии "ОПЗЖ", например с Вадимом Столаром. И если Столар хоть через благотворительный фонд помогает украинской армии, Супруненко "ни возможностей, ни времени для приближения победы над врагом не находит".

При согласовании соглашения Антимонопольный комитет Украины не обращал внимания на комплаэнс как продавца, так и покупателя страховой компании. Теперь слово за Национальным банком Украины, который как регулятор финансового рынка должен окончательно утвердить соглашение.

Напомним, что НБУ ранее уже отказывал в покупке финансовых учреждений на основе комплаэнса. Да, в феврале 2021 года НБУ отказал Сергей Тигипко в покупке "Проминвестбанка" после "всестороннего анализа пакета документов и с учетом проблемных вопросов деятельности "Проминвестбанка".