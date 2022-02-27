Об этом сообщила Маша Ефросинина, которая является почётным послом Организации Объединенных наций по народонаселению Украины.

Внимание Украинская авиация нанесла ракетно-бомбовые удары по шести колоннам военной техники оккупантов

Айтишники со всего мира собрали несколько миллионов долларов и будут продолжать сбор, чтобы выплатить военным РФ 5 миллионов рублей в криптовалюте, на счет или наличными.

Министерство обороны Украины и мировое айти-сообщество предлагают оккупантам сдаться, получить амнистию и заработать,

– заявила Маша Ефросинина.

Как только солдаты с военной техникой сдаются, они получат деньги. Амнистию – после суда. Но главное, что они могут прямо сейчас сдаться и сейчас получить деньги.

Алгоритм действий для российских военных:

Военнослужащий ВС РФ (лично или в составе подразделения):

Принимает решение прекратить участие в военных преступлениях, преступлениях против человечества, геноциде и других противоправных действиях, подпадающих под юрисдикцию международного суда в Гааге;

Осознает необходимость обеспечить безопасное будущее для себя и своих близких, их благополучие;

Сдается в плен вместе с ВВТ или ее уничтожает . При выходе использует белый флаг, поднятые вверх руки и другие сигналы, позволяющие однозначно идентифицировать свои намерения (ствол/башня развернуты в противоположную сторону и/или подняты вверх, ракеты с пусковых установок сняты и т.п.);

Реализует свое право на достойное будущее, которое предоставляется украинской стороной;

Что гарантирует украинская сторона:

правовая защита со стороны государства;

выполняет все действия, указанные выше по реализации указанной инициативы.

Call-центр: +380914810446

Сайт: https://stopwar.fund/

Оккупантам предлагают сдаться: смотрите видео