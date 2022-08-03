С 1 августа нашу редакцию сайта 24 канала возглавила Анастасия Зазуляк, заменившая Ольгу Консевич.

Важно Безусловный лидер: 24 канал стал самым популярным каналом среди украинских СМИ в YouTube

Война – вызов и выход из зоны комфорта

Как рассказала на своей странице в фейсбуке сама Анастасия, война – это особое и очень сложное время.

Война стала для меня одним огромным выходом из зоны комфорта. Но когда речь идет о победе, то все остальное не имеет никакого значения. Благодарна за доверие и готова к решающим боям на информационном фронте. Отныне – главный редактор сайта 24 канала,

– написала Анастасия.

Она добавила, что пришла в команду сайта 5 лет назад и прошла путь от редактора новостной ленты до главной редактора. Вместе с редакцией она отработала множество напряженных изменений: брифинги, увольнения и назначения, выборы и начало войны.

Анастасия анонсировала, что впоследствии редакцию ожидают определенные изменения для лучшей и более эффективной работы. Но мы по-прежнему считаем своей главной задачей оперативно информировать наших читателей о самых актуальных событиях в Украине и мире. Но, конечно, вместе менять страну лучше.

Информационная война – сверхсложная задача

Digital-директор 24 канала Денис Зеленов отметил, что Анастасия – профессиональная, ответственная и целенаправленная в работе.

Каждое украинское СМИ ведет свою борьбу на информационном фронте против пропагандистов кремля. Это сверхсложная задача, ведь каждый день мы сталкиваемся с новыми сложностями и вызовами. Уверен, что под руководством Анастасии наша редакция сможет справиться с будущими задачами и выйти победителем в пользу украинского общества,

– подчеркнул он.

Добавим, что ранее Анастасия Зазуляк была заместителем главного редактора сайта 24 канала Ольги Консевич. Она отвечала за новостной контент, спецпроекты, интервью и работу редакции. Сейчас с командой активно работает над проектом о переселенцах СВОИ. Кроме того, Анастасия является ведущей телемарафона 24 канала и ведет стримы для ютуба.

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