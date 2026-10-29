Депутатку Радину раскритиковали за позицию по поводу "Моршинской": в чем ее обвиняют

В своем телеграм-канале Пронин назвал часть аргументов Радиной относительно способности "Приоритас" управлять активами безосновательными. По его словам, депутат могла проверить информацию в открытых источниках, однако он предположил, что у нее была иная цель.

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По мнению общественного деятеля, небольшой уставный капитал и всего трое сотрудников в штате не означают, что компания не способна выполнять свои обязательства. Важно также учитывать ее документы, опыт и финансовые возможности.

В "Apple Украина", например, три штатных сотрудника и при этом миллиардный оборот– пишет юрист.

Евгений Пронин также отверг обвинения в отсутствии подтверждения внесения 7,4 миллиона гривен. По его словам, соответствующая справка есть в конкурсной документации на Prozorro, а дополнительный и уставный капитал – разные понятия. Ошибку в дате договора, которую заметила Радина, юрист назвал обычной опечаткой, не свидетельствующей о подделке документа.

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Пронин также поставил под сомнение утверждение о возможных связях между участниками конкурса. По его мнению, одинаковые фамилии или общие знакомые не доказывают родственных связей, сговора или нарушений в управлении.

По словам Пронина, на момент публикации видео Герман уже не был связан с компаниями "Росинки", однако Радина об этом не упомянула.

Уважаемые народные депутаты, для кого предназначен этот цирк? Занимайтесь законотворческой деятельностью, а не вмешательством в конкурсы в интересах ру**ков– заявил Пронин.

Представитель компании "Приоритас", победившей в конкурсе АРМА, Сергей Герман предупредил о риске повторной блокировки процесса управления арестованными активами. По его мнению, действия Радиной могут быть выгодны российскому олигарху Михаилу Фридману, с которым связывают IDS.

Тролли Фридмана снова пытаются сорвать конкурс на поиск управляющего IDS. На этот раз подключились люди с антикоррупционным ореолом, которые должны были бы бороться за интересы государства. Но посмотришь на историю "Моршинской" – и уже не понимаешь, почему их борьба раз за разом играет на руку тем, от кого государство должны были бы защищать– считает он.

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Герман обратился в НАЗК с призывом проверить возможный конфликт интересов Радиной, в НАБУ и СБУ – с просьбой оценить вероятное неправомерное влияние, а в регламентный комитет Верховной Рады – дать оценку действиям депутата. В то же время он призвал АРМА завершить конкурс в соответствии с законом, проверив победителя и обеспечив финансовые гарантии.