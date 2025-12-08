Без отца осталась 9-летняя дочь: из-за обстрела Купянщины умер полицейский Анатолий Петик

На Купянщине Харьковской области в результате ранения во время выполнения боевого задания погиб полицейский Анатолий Петик. Ему было всего 34 года.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Национальную полицию Украины.

Смотрите также Россия ударила по Новгороду-Северскому: есть жертва, повреждения отделения полиции и домов

Как погиб Анатолий Петик?

По данным правоохранителей, помощник дежурного дежурной части штаба полка полиции особого назначения ГУНП в Харьковской области получил тяжелые травмы в результате атаки российского дрона.

В тот день ранения получили по меньшей мере трое полицейских, в том числе и Анатолий. Более двух недель медики боролись за его жизнь, однако, к сожалению, 34-летний правоохранитель умер в больнице.

Побратимы и весь личный состав полиции Харьковщины выражает искренние соболезнования родным и близким Героя... Гибель защитника стала невыразимой утратой для родных, близких и коллег. Вечная память и уважение Герою! В строю навсегда,

– говорится в сообщении.

Согласно обнародованной информации, у мужчины остались мать, жена и 9-летняя дочь.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким Анатолия Петика. Вечная память Герою!