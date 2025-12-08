Укр Рус
Без отца осталась 9-летняя дочь: из-за обстрела Купянщины умер полицейский Анатолий Петик
8 декабря, 07:11
4

Без отца осталась 9-летняя дочь: из-за обстрела Купянщины умер полицейский Анатолий Петик

Маргарита Волошина
Основные тезисы
  • На Купянщине погиб 34-летний полицейский Анатолий Петик в результате атаки российского дрона.
  • У него остались мать, жена и 9-летняя дочь.

На Купянщине Харьковской области в результате ранения во время выполнения боевого задания погиб полицейский Анатолий Петик. Ему было всего 34 года.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Национальную полицию Украины.

Как погиб Анатолий Петик?

По данным правоохранителей, помощник дежурного дежурной части штаба полка полиции особого назначения ГУНП в Харьковской области получил тяжелые травмы в результате атаки российского дрона.

В тот день ранения получили по меньшей мере трое полицейских, в том числе и Анатолий. Более двух недель медики боролись за его жизнь, однако, к сожалению, 34-летний правоохранитель умер в больнице.

Побратимы и весь личный состав полиции Харьковщины выражает искренние соболезнования родным и близким Героя... Гибель защитника стала невыразимой утратой для родных, близких и коллег. Вечная память и уважение Герою! В строю навсегда,
– говорится в сообщении.

Согласно обнародованной информации, у мужчины остались мать, жена и 9-летняя дочь.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким Анатолия Петика. Вечная память Герою!

Кого еще потеряла Украина из-за войны?

  • В течение двух лет боевого медика Максима "Шеву" Шиянова считали без вести пропавшим. Однако тело защитника удалось вернуть во время очередного обмена. На днях мужчину провели в последний путь.

  • Также на фронте погиб пулеметчик из Львовской области Петр Годило. Он выполнял боевое задание вблизи Гуляйполя. Во время атаки вражеских FPV-дронов он получил смертельное ранение.

  • К тому же в Херсоне в среду, 3 декабря, провели в последний путь военнослужащего Владимира Колотила. Жизнь защитника оборвалась во время выполнения боевого задания в Сумской области.