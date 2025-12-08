Без батька залишилася 9-річна донька: через обстріл Куп'янщини помер поліцейський Анатолій Петік

На Куп’янщині Харківської області внаслідок поранення під час виконання бойового завдання загинув поліцейський Анатолій Петік. Йому було лише 34 роки.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Національну поліцію України.

Дивіться також Росія вгатила по Новгороду-Сіверському: є жертва, пошкодження відділку поліції та будинків

Як загинув Анатолій Петік?

За даними правоохоронців, помічник чергового чергової частини штабу полку поліції особливого призначення ГУНП в Харківській області отримав тяжкі травми внаслідок атаки російського дрона.

У той день поранень зазнали щонайменше троє поліцейських, зокрема й Анатолій. Понад два тижні медики боролися за його життя, проте, на жаль, 34-річний правоохоронець помер у лікарні.

Побратими та весь особовий склад поліції Харківщини висловлює щирі співчуття рідним та близьким Героя... Загибель захисника стала невимовною втратою для рідних, близьких та колег. Вічна памʼять та шана Герою! В строю назавжди,

– ідеться у повідомленні.

Згідно з оприлюдненою інформацією, у чоловіка залишилися мати, дружина та 9-річна донечка.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким Анатолія Петіка. Вічна пам'ять Герою!