Как пишут ряд украинских СМИ, на празднование юбилея Богдана пришли немало политиков и известных людей.

Важно Богдан пожаловался, что взламывают его телеграм, и "подозревает" Зеленского с Бакановым

В частности, среди гостей мероприятия присутствовали:

народные депутаты из "Слуги народа" Алина Загоруйко и Николай Сольский,

журналист Дмитрий Гордон с женой Олесей Бацман,

депутат Алексей Гончаренко.

Также Богдана пришли поздравить мэр Киева Виталий Кличко и экс-министр внутренних дел Арсен Аваков. Всего на праздновании были примерно 20 гостей. В фейсбуке бывший глава Офиса Президента опубликовал свою детскую фотографию.

Спасибо всем за поздравления,

– написал он.



Андрей Богдан в детстве / Фото из фейсбука Богдана

Что известно об Андрее Богдане Это бывший адвокат Игоря Коломойского и чиновник из правительств Юлии Тимошенко и Николая Азарова. Наибольшую славу он получил как глава Офиса Президента Владимира Зеленского. Тогда многие считали его едва ли не самым влиятельным человеком в команде нового президента. Впрочем, в феврале 2020 года Богдана отправили в отставку, а его место занял Андрей Ермак.

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