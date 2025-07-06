Об этом рассказывает 24 Канал з ссылкой на The Economist. Руководитель Офиса президента Андрей Ермак, по информации издания, может влиять на масштабные кадровые перестановки в украинском правительстве в ближайшее время.

Читайте также Мы работаем, меньше рефлексируйте на громкие заголовки об оборонке, – Ермак обратился к украинцам

"Теневая рука" Ермака в правительстве

Журналисты пишут, что Ермак пытается устранить ряд чиновников и заменить их лояльными к себе людьми. В частности, речь идет о деле против вице-премьера Алексея Чернышева, возможной замене премьер-министра Дениса Шмыгаля на Юлию Свириденко и неоднократные попытки уволить руководителя ГУР Кирилла Буданова.

По данным источников издания, настоящая причина давления на Чернышова – его попытки стать альтернативным каналом коммуникации с американскими партнерами. Кроме этого, The Economist пишет, что могут произойти кадровые изменения в министерствах образования, здравоохранения, культуры, социальной политики и финансов.

В то же время уволить Буданова не удалось, в частности из-за позиции Белого дома. Это свидетельствует, что президент Зеленский до сих пор имеет последнее слово в ключевых кадровых решениях, хотя Ермак и контролирует до 85% информационных потоков к главе государства.