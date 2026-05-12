Не может быть неприкасаемых, – у Зеленского отреагировали на новый этап в деле "Мидас"

НАБУ и САП выдвинули подозрение бывшему главе Офиса Президента Андрею Ермаку в легализации 460 миллионов гривен на строительстве кооператива. Сейчас правоохранители должны доказать свое подозрение в суде.

Спикер ОП Михаил Подоляк объяснил 24 Каналу, что именно так и должно работать законодательство в демократической стране.

Будет ли наказание: что сказали в ОП о громком деле?

Обратите внимание! Ермак получил подозрение в легализации 460 миллионов гривен в рамках элитного строительства под Киевом. Дело квалифицировано по статье об отмывании средств организованной группой в особо крупном размере, что предусматривает от 8 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Ермак обвинения отрицает, утверждая, что имеет только квартиру и автомобиль. Показательно, что строительство продолжалось и после начала полномасштабного вторжения – причем темпы только выросли.

По словам представителя ОП, детали расследования пока не могут быть публичными – все решит суд. Однако политическая ответственность – это отдельное дело, и президент всегда подчеркивал, что неприкасаемых нет, и каждый должен отвечать за свой участок работы.

"Правоохранители должны доказать свою позицию в рамках открытого судебного процесса – и мы получим приговор или не получим, в зависимости от доказательной базы. Мы относимся к этому спокойно. Публичная огласка, политическая ответственность и судебный процесс – 3 отдельные механизмы, которые должны работать параллельно", – подчеркнул Подоляк.

Подобные случаи злоупотребления административными функциями есть и в других европейских странах – независимо от того, доказано это в суде или нет, человек все равно несет политическую ответственность.

Это традиция демократической страны. Поэтому Украина снова подтверждает, что придерживается принципов прозрачности и верховенства права – и ждет, как дело развернется процессуально,

– сказал Подоляк.

Что еще известно о деле Мидас?

12 мая подозрение по делу получили еще 6 человек, среди которых, по данным РБК-Украина, бывший вице-премьер Чернышов и бизнесмен Тимур Миндич.

Всего в течение 2021 – 2025 годов подозреваемые отмыли более 460 миллионов гривен через строительство коттеджного городка в Козине – 4 частные резиденции и спа-зона на 8 гектаров. Часть средств – почти 9 миллионов долларов – провели через "прачечную", подконтрольную одному из будущих владельцев резиденции.