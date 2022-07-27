Что известно о новом главе Генпрокуратуры и почему в Офисе Президента на него возлагают большие надежды – читайте в материале 24 канала.

Важно Рада поддержала назначение Костина новым генпрокурором Украины

Что известно об Андрее Костине: биография

Андрею Костину 49 лет, он родом из Одессы. Там он получил образование (в Одесском государственном университете им. Мечникова по специальности "Правоведение") и долгое время работал.

Начало карьеры

Костин начинал карьеру с должности юриста, работал в разных адвокатских компаниях. Впоследствии стал соучредителем и директором адвокатской компании "Право" в Одессе, руководил международным направлением.

Он был заместителем главы Совета адвокатов Одесской области, Одесской областной коллегии адвокатов. Возглавлял комитет международных отношений в Национальной ассоциации адвокатов Украины. Основал общественное объединение "Одесский дипломатический клуб". Имеет звание заслуженного юриста Украины.

В 2010 году Костина избрали в горсовет Одессы от партии Арсения Яценюка "Фронт перемен". В 2019 году он прошел в Верховную Раду от "Слуги народа". Баллотировался за №108 общего списка кандидатов.

Интересно! Издание "Радио Свобода" пишет, что Костин знает руководителя ОП Андрея Ермака и общается с ним уже "много лет". В 2019-м якобы именно Ермак посоветовал включить Костина в список "Слуги народа".

Путь в политике

Андрей Костин был заместителем руководителя правового комитета ВР Ирины Венедиктовой, а с 14 января 2020 года возглавил его после назначения Венедиктовой и.о. директором ДБР, а затем генпрокурором.

С мая 2020 года Костин входил в состав ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе, работал в подгруппе по политическим вопросам. Некоторое время исполнял обязанности первого заместителя главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе.

В 2021 году Андрей Костин был одним из основных претендентов на должность главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры, но выбыл из конкурса.

Интересно! Как обнаружили журналисты "Схем", у трех членов отборочной комиссии был вероятный конфликт интересов из-за связей с Костиным. В конце концов, он выбыл из конкурса: ни один из международных членов отборочной комиссии не проголосовал "за" его добропорядочность.

В конце марта – апреля 2022 года Костин принимал участие в переговорах с россией по подготовке проекта договора о гарантиях безопасности Украины.

Скандалы

В 2020 году Костин стал одним из 19 "слуг народа", который арендовал жилье за бюджетные средства, задекларировав при этом миллионные состояния.

Как у Зеленского объяснили назначение Костина на должность генпрокурора

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что как законодатель и глава профильного комитета Андрей Костин хорошо понимает проблемы правоохранительной отрасли, а как юрист имеет безупречную репутацию в профессиональной среде.

Сейчас в работе Офиса генпрокурора важно процессуальное руководство расследованиями российских военных преступлений, надлежащая процессуальная фиксация доказательств. А это подразумевает работу с европейской системой юстиции. По мнению Подоляка, Костину в этом поможет то, что он – "юридический перфекционист". Именно поэтому президент Зеленский остановился на этой кандидатуре.

Кстати, именно эти качества – профессионализм, юридическая въедливость, круглосуточное трудолюбие в стрессовых условиях – я лично увидел у господина Костина в рамках совместной работы по переговорной группе,

– добавил советник главы ОП.

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