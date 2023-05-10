Жизнь защитника оборвалась вблизи Бахмута. Павшему воину было всего 42 года.
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У бойца остался несовершеннолетний сын
По информации Суспильного боец служил стрелком-помощником гранатометчика 1 стрелкового отделения 1 стрелкового взвода 3 стрелковой роты в 5 отдельной штурмовой бригаде.
Андрей Маркив отдал свою жизнь, отстаивая независимость Украины. У мужчины дома остался несовершеннолетний сын.
Потери Украины на войне: последние новости
- От ранений в госпитале умер защитник Украины 23-летний Богдан Михалаки. Он был известным в Измаиле скрипачом и самым молодым спортивным инструктором.
- Недавно на фронте погиб украинский эксперт по энергетике и сержант Вооруженных Сил Алексей Хабатюк. Он был одним из лучших в работе с цифрами и данными.
- Также на фронте, защищая Украину, погиб режиссер, руководитель детского театра "Сказка" Дмитрий Кравец.
- На войне погиб еще один воин. доброволец Сергей Козуля из Волыни. Его не стало в боях на одном из восточных направлений фронта.