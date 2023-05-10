Жизнь защитника оборвалась вблизи Бахмута. Павшему воину было всего 42 года.

Смотрите также На Востоке погиб французский журналист: ранее сеть облетела видео, где он спасает ежа

У бойца остался несовершеннолетний сын

По информации Суспильного боец служил стрелком-помощником гранатометчика 1 стрелкового отделения 1 стрелкового взвода 3 стрелковой роты в 5 отдельной штурмовой бригаде.

Андрей Маркив отдал свою жизнь, отстаивая независимость Украины. У мужчины дома остался несовершеннолетний сын.

24 Канал выражает искренние соболезнования семье и близким Андрея Маркива. Вечная память Герою!

Потери Украины на войне: последние новости