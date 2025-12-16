Укр Рус
Новости Украины В центре Киева может появиться улица в честь Андрея Парубия: начался опрос
16 декабря, 20:05
В центре Киева может появиться улица в честь Андрея Парубия: начался опрос

Полина Буянова
Основные тезисы
  • В мобильном приложении "Киев цифровой" стартовало голосование по наименованию улицы в честь Андрея Парубия, которое продлится до 28 декабря.
  • В голосовании уже приняли участие более 40 000 украинцев, из которых 55% поддержали инициативу.

В мобильном приложении "Киев Цифровой" стартовал опрос о наименовании одной из улиц в центре столицы в честь Андрея Парубия. Проголосовать могут все пользователи.

Голосование в приложении началось во вторник, 16 декабря, сообщает 24 Канал.

Какую улицу могут назвать в честь Парубия?

В честь народного депутата и бывшего председателя Верховной Рады предлагают назвать проезд между Мариинским парком и домом №9 на улице Михаила Грушевского, где собственно и работал Андрей Парубий.

По состоянию на 19:40 в опросе приняли участие более 40 000 украинцев, среди них 55% поддержали соответствующую инициативу.

Отмечается, что опрос продлится до 28 декабря включительно.

Интересно! Ранее на сайте Киевсовета уже появлялась петиция о переименовании одной из улиц столицы в честь Андрея Парубия. Однако тогда инициатива не нашла достаточной поддержки среди горожан и собрала менее тысячи подписей.

Что известно об убийстве Андрея Парубия?

  • Убийство Андрея Парубия произошло во Львове 30 августа, от огнестрельных ранений нардеп погиб на месте. После совершения преступления киллер пытался сбежать за границу, но был задержан СБУ и Нацполицией в Хмельницкой области, откуда планировал нелегально попасть в соседнюю страну.
     

  • Подозреваемым в убийстве оказался 52-летний львовянин Михаил Сцельников. Во время общения с журналистами мужчина признался в убийстве Парубия, заявив, что это его месть украинской власти.
     

  • В конце октября суд принял решение, что Михаил Сцельников останется под стражей без права внесения залога. Сейчас мужчину подозревают в государственной измене, умышленном убийстве и незаконном обращении с оружием.