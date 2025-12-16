В центре Киева может появиться улица в честь Андрея Парубия: начался опрос
- В мобильном приложении "Киев цифровой" стартовало голосование по наименованию улицы в честь Андрея Парубия, которое продлится до 28 декабря.
- В голосовании уже приняли участие более 40 000 украинцев, из которых 55% поддержали инициативу.
В мобильном приложении "Киев Цифровой" стартовал опрос о наименовании одной из улиц в центре столицы в честь Андрея Парубия. Проголосовать могут все пользователи.
Голосование в приложении началось во вторник, 16 декабря, сообщает 24 Канал.
Какую улицу могут назвать в честь Парубия?
В честь народного депутата и бывшего председателя Верховной Рады предлагают назвать проезд между Мариинским парком и домом №9 на улице Михаила Грушевского, где собственно и работал Андрей Парубий.
По состоянию на 19:40 в опросе приняли участие более 40 000 украинцев, среди них 55% поддержали соответствующую инициативу.
Отмечается, что опрос продлится до 28 декабря включительно.
Интересно! Ранее на сайте Киевсовета уже появлялась петиция о переименовании одной из улиц столицы в честь Андрея Парубия. Однако тогда инициатива не нашла достаточной поддержки среди горожан и собрала менее тысячи подписей.
Что известно об убийстве Андрея Парубия?
Убийство Андрея Парубия произошло во Львове 30 августа, от огнестрельных ранений нардеп погиб на месте. После совершения преступления киллер пытался сбежать за границу, но был задержан СБУ и Нацполицией в Хмельницкой области, откуда планировал нелегально попасть в соседнюю страну.
Подозреваемым в убийстве оказался 52-летний львовянин Михаил Сцельников. Во время общения с журналистами мужчина признался в убийстве Парубия, заявив, что это его месть украинской власти.
В конце октября суд принял решение, что Михаил Сцельников останется под стражей без права внесения залога. Сейчас мужчину подозревают в государственной измене, умышленном убийстве и незаконном обращении с оружием.