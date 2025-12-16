У центрі Києва може з'явитися вулиця на честь Андрія Парубія: розпочалося опитування
- У мобільному застосунку "Київ цифровий" стартувало голосування щодо найменування вулиці на честь Андрія Парубія, яке триватиме до 28 грудня.
- У голосуванні вже взяли участь понад 40 000 українців, з яких 55% підтримали ініціативу.
У мобільному застосунку "Київ Цифровий" стартувало опитування щодо найменування однієї з вулиць у центрі столиці на честь Андрія Парубія. Проголосувати можуть усі користувачі.
Голосування в додатку розпочалося у вівторок, 16 грудня, повідомляє 24 Канал.
Яку вулицю можуть назвати на честь Парубія?
На честь народного депутата і колишнього голови Верховної Ради пропонують назвати проїзд між Маріїнським парком та будинком №9 на вулиці Михайла Грушевського, де власне й працював Андрій Парубій.
Станом на 19:40 в опитуванні взяли участь понад 40 000 українців, серед них 55% підтримали відповідну ініціативу.
Зазначається, що опитування триватиме до 28 грудня включно.
Цікаво! Раніше на сайті Київради вже з'являлася петиція про перейменування однієї із вулиць столиці на честь Андрія Парубія. Однак тоді ініціатива не знайшла достатньої підтримки серед містян та зібрала менше тисячі підписів.
Що відомо про вбивство Андрія Парубія?
Убивство Андрія Парубія сталося у Львові 30 серпня, від вогнепальних поранень нардеп загинув на місці. Після вчинення злочину кілер намагався втекти за кордон, але був затриманий СБУ та Нацполіцією у Хмельницькій області, звідки планував нелегально потрапити до сусідньої країни.
Підозрюваним у вбивстві виявився 52-річний львів'янин Михайло Сцельніков. Під час спілкування з журналістами чоловік зізнався у вбивстві Парубія, заявивши, що це його помста українській владі.
Наприкінці жовтня суд ухвалив рішення, що Михайло Сцельніков залишиться під вартою без права внесення застави. Наразі чоловіка підозрюють у державній зраді, умисному вбивстві та незаконному поводженні зі зброєю.