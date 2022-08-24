Андрей Садовый записал щемящее видеопоздравление, на котором изображены знаковые кадры из истории украинского народа. Мэр подчеркнул, что мы независимы. А на мнение врага нам плевать.

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Андрей Садовый поздравил украинцев с Днем Независимости

Мы – независимы. И неважно, что враг думает. Нашей истории не 31 год. И завтра она тоже не закончится. Ибо на глазах у всего мира прямо сейчас мы боремся за свою свободу,

– заявил Андрей Садовый.

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Мэр также сказал, что нашу историю пишет каждый гражданин. Ее авторами являются плачущий ребенок и молящаяся мать, студент, взявший автомат, и преподаватель, читающий лекции из окопа. К ней причастен и музыкант, оставивший профессию и слушающий артиллерийские залпы на фронте.

Наши люди превращают море в сталь, руками останавливают танки, сердцами закрывают небо. Мы готовы на все. Наша надежда прорастает из чернозема, отчаянно ожидая осени. Несокрушимые Украинцы, спасибо за Независимость,

– подчеркнул львовский мэр.

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