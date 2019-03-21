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      Андрей Садовый заявил, что больше не будет мэром Львова

      27 Читати новину українською
      Андрей Садовый
      Андрей Садовый / 24 Канал

      Глава Львова признался, что принял для себя окончательное решение больше не баллотироваться на пост мэра.

      Об этом Андрей Садовый в эфире телеканала ZIK.

      Читайте также: Страна, которая делает ставку на города, всегда побеждает, – Садовый

      Заканчивается моя третья каденция в должности главы Львова – я был мэром 13 лет. Я бы очень хотел, чтобы после меня приходили молодые, мудрые, талантливые и более успешные люди, и я буду очень их поддерживать. Моя задача сегодня – работать на уровне государства, ведь только так я могу помочь и Львову, и Одессе, и Харькову, и Николаеву. Ведь сегодня до 80% городов находятся под влиянием криминалитета, и также я вижу, как криминалитет хочет залезть во Львов – я этого не позволю!
      – заявил Садовый.

      В то же время мэр Львова пока окончательно не определился, какой вектор работы выбрать для себя на будущее – политику или власть.

      Садовый отметил, что "планировать в Украине что-то наперед – это невыгодное дело". Он отметил, что главной его целью является развитие страны в которой хочется жить.

      Смотрите видео: Садовый заявил, что больше не будет баллотироваться на пост городского головы Львова

       

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      Теги: Новости Украины Новости политики Новости Львова Андрей Садовой
      Источник: 24 Канал
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