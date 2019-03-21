Андрей Садовый заявил, что больше не будет мэром Львова

Глава Львова признался, что принял для себя окончательное решение больше не баллотироваться на пост мэра.

Об этом Андрей Садовый в эфире телеканала ZIK.

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Заканчивается моя третья каденция в должности главы Львова – я был мэром 13 лет. Я бы очень хотел, чтобы после меня приходили молодые, мудрые, талантливые и более успешные люди, и я буду очень их поддерживать. Моя задача сегодня – работать на уровне государства, ведь только так я могу помочь и Львову, и Одессе, и Харькову, и Николаеву. Ведь сегодня до 80% городов находятся под влиянием криминалитета, и также я вижу, как криминалитет хочет залезть во Львов – я этого не позволю!

– заявил Садовый.

В то же время мэр Львова пока окончательно не определился, какой вектор работы выбрать для себя на будущее – политику или власть.

Садовый отметил, что "планировать в Украине что-то наперед – это невыгодное дело". Он отметил, что главной его целью является развитие страны в которой хочется жить.

Смотрите видео: Садовый заявил, что больше не будет баллотироваться на пост городского головы Львова