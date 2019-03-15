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      Страна, которая делает ставку на города, всегда побеждает, – Садовый

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      Андрей Садовый во время открытия Всеукраинского форума местного самоуправления
      Андрей Садовый во время открытия Всеукраинского форума местного самоуправления

      "Я не вижу другой глубинной силы, которая может навести порядок в государстве, кроме местного самоуправления".

      Об этом во время открытия Всеукраинского форума местного самоуправления отметил лидер "Самопомочи", мэр Львова Андрей Садовый.

      Политик озвучил участникам собственные мысли и идеи, как должно развиваться местное самоуправление в Украине. В частности, он считает необходимым:
      – Реформировать систему областных и районных государственных администраций, которые "исчерпали себя". Зато создать небольшой офис, который должен помогать в координации между городами и государственными институтами на уровне Киева.
      – Ввести единый стандарт распределения налогов между бюджетами, когда 60% налога на доходы физических лиц (НДФЛ) будет оставаться в бюджете всех городов, а не только крупных, как есть сейчас.
      – Переподчинить органам местного самоуправления подразделения, которые будут заниматься местными налогами и сборами.
      – И передать в подчинение общинам полицию общественной безопасности.

      Кроме того, по убеждению Андрея Садового, государство должно максимально способствовать сотрудничеству городов с европейскими фондами. "Европейский банк реконструкции и развития, Европейский инвестиционный банк, Международная финансовая корпорация и многие другие структуры сегодня готовы помогать украинским городам в решении очень важных инфраструктурных вопросов – водоснабжение, теплоснабжение, канализация и тому подобное. Но очень часто есть планка на уровне Минфина, которая ограничивает возможности городов принимать средства. Хотя вместе с кредитами идут и гранты, и проценты по кредиту очень низкие, – отметил Садовый. – Местное самоуправление – это тот фундамент, на котором можно построить успешное независимое государство. И депутаты Верховной Рады, и новое правительство, которое будет сформировано после парламентских выборов, должны это понимать".

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      Теги: Новости политики ЕБРР Министерство финансов Украины Самопомич Андрей Садовой
      Источник: 24 Канал
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