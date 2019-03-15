Країна, яка робить ставку на міста, завжди перемагає, – Садовий

"Я не бачу іншої глибинної сили, яка може навести порядок в державі, крім місцевого самоврядування".

На цьому під час відкриття Всеукраїнського форуму місцевого самоврядування наголосив лідер "Самопомочі", міський голова Львова Андрій Садовий.

Політик озвучив учасникам власні думки та ідеї, як має розвиватись місцеве самоврядування в Україні. Зокрема, він вважає необхідним:

– Реформувати систему обласних і районних державних адміністрацій, які "себе вичерпали". Натомість створити невеликий офіс, який має допомагати в координації між містами і державними інституціями на рівні Києва.

– Запровадити єдиний стандарт розподілу податків між бюджетами, коли 60% податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) залишатимуться в бюджеті всіх міст, а не тільки великих, як є зараз.

– Перепідпорядкувати органам місцевого самоврядування підрозділи, які займатимуться місцевими податками і зборами.

– Та передати у підпорядкування громадам поліцію громадської безпеки.

Окрім того, на переконання Андрія Садового, держава повинна максимально сприяти співпраці міст з європейськими фундаціями. "Європейський банк реконструкції та розвитку, Європейський інвестиційний банк, Міжнародна фінансова корпорація та багато інших структур сьогодні готові допомагати українським містам у вирішенні дуже важливих інфраструктурних питань – водопостачання, теплопостачання, каналізація тощо. Але дуже часто є планка на рівні Мінфіну, яка обмежує можливості міст брати кошти. Хоча разом з кредитами йдуть і гранти, і відсотки за кредитом дуже низькі, – наголосив Садовий. – Місцеве самоврядування – це той фундамент, на якому можна збудувати успішну незалежну державу. І депутати Верховної Ради, і новий уряд, який буде сформований після парламентських виборів, мають це розуміти".