Центральная избирательная комиссия признала Андрея Аксенова избранным народным депутатом. Он победил на довыборах в Верховную Раду в округе №50 в Донецкой области.

Известно, что Андрей Аксенов имеет российский паспорт. Соответствующее решение было принято на заседании ЦИК 9 апреля. К слову Аксенов, который проходит в Раду, организовывал "референдум" и имеет паспорт России, – Казанский "На основании протокола окружной избирательной комиссии об итогах голосования в ОВО №50 с пометкой "уточненный" Центральная избирательная комиссия установила: избран народным депутатом Украины Аксенов Андрей Анатольевич, 1971 года рождения, образование высшее, Добропольский городской голова", – говорится в тексте постановления, который зачитал член ЦИК Юрий Мирошниченко. Справка. По данным экзит-пола, на промежуточных выборах в избирательном округе №50 в Донецкой области Андрей Аксенов от партии "Порядок" набрал 65,46%, или 19 949 голосов избирателей. Что известно про Андрея Аксенова Андрей Аксенов является горячим поклонником "русского мира". Весной 2014 года он помогал организовывать так называемый "референдум".

После этого, когда началась война, Аксенов бежал в Крым, где 2 года скрывался, там же получил российский паспорт и номер налогоплательщика.

В Украине он находился в розыске. Однако позже спокойно вернулся в родной район, где впоследствии стал мэром Доброполья.