Аксенова все же признали народным депутатом несмотря на российский паспорт
Центральная избирательная комиссия признала Андрея Аксенова избранным народным депутатом. Он победил на довыборах в Верховную Раду в округе №50 в Донецкой области.
Источник:24 канал
Известно, что Андрей Аксенов имеет российский паспорт. Соответствующее решение было принято на заседании ЦИК 9 апреля.
К слову Аксенов, который проходит в Раду, организовывал "референдум" и имеет паспорт России, – Казанский
"На основании протокола окружной избирательной комиссии об итогах голосования в ОВО №50 с пометкой "уточненный" Центральная избирательная комиссия установила: избран народным депутатом Украины Аксенов Андрей Анатольевич, 1971 года рождения, образование высшее, Добропольский городской голова", – говорится в тексте постановления, который зачитал член ЦИК Юрий Мирошниченко.
Что известно про Андрея Аксенова
- Андрей Аксенов является горячим поклонником "русского мира". Весной 2014 года он помогал организовывать так называемый "референдум".
- После этого, когда началась война, Аксенов бежал в Крым, где 2 года скрывался, там же получил российский паспорт и номер налогоплательщика.
- В Украине он находился в розыске. Однако позже спокойно вернулся в родной район, где впоследствии стал мэром Доброполья.
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