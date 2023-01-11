Сотни людей пришли в центр города. Президента Польши встретили под возгласы "Спасибо".
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Как львовяне встречали Дуду
В центре Львова собрались сотни людей, чтобы поприветствовать польского президента, прибывшего накануне с визитом в город и встретившегося с президентом Украины Владимиром Зеленским. Анджея Дуду встретили радостными возгласами и аплодисментами, а также возгласами "Спасибо".
Как львовяне встретили Дуду: смотрите видео
В канцелярии польского президента назвали встречу со львовянами спонтанной. Однако, очевидно, Анджей Дуда и польская делегация удивлены тем, как львовяне встретили их.
Польша поддерживает Украину
С начала полномасштабного российского вторжения Польша стала убежищем для миллионов украинцев, которым пришлось убегать от войны. Страна постоянно оказывает нам поддержку в разных областях – гуманитарной, экономической, политической и оборонной.
Украина получила от польской стороны немало военной помощи. В частности, 11 января во время визита во Львов Анджей Дуда заявил, что Польша передаст Украине роту танков Leopard 2 в рамках международной коалиции.