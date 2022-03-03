Польский лидер ночью 3 марта написал в сети, что пообщался с Зеленским. Он также рассказал подробности разговора.
Ранее "Украина – смелая": Дуда снова поговорил с Зеленским
Дуда о разговоре с Зеленским
Анджей, мы можем это сделать! Право и справедливость на нашей стороне. Они убивают мирных жителей. Мы защищаем свою Родину, наши семьи и наши дома!
– процитировал Дуда слова Зеленского.
Глава Польши подчеркнул, что голос украинского лидера был сильным.
Дуда также отметил, что героические защитники Украины нуждаются в солидарности и поддержке.
Напомним, после предыдущего разговора с Зеленским Дуда заявил, что ситуация сложная, но Украина смелая.
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