На Донбассе продолжаются горячие бои наших отважных воинов с российскими оккупантами. Пока ВСУ дают врагу отпор и наносят ему все новые и новые потери, россияне предпринимают попытки навязать на временно оккупированных территориях свои правила.

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На оккупированный Донбасс входит российский банк

Как сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, российский бак "Промсвязьбанк" официально заявил о том, что будет начинать работу на оккупированных территориях Донецкой области. Это первое российское финансовое учреждение, заявившее о готовности работать на временно оккупированном Донбассе.

Первое задание, которое поставит перед собой российский банк – раздать населению карты "Мир", являющаяся "аналогом" оккупантов карт VISA и Mastercard.

Фактически это прямая интеграция банковской системы оккупированных территорий в российскую, – сообщил Андрющенко.

Временно оккупированные территории: коротко о главном

Жители временно оккупированных территорий на Юге оказывают российским оккупантам такое безумное сопротивление, что те начали очень серьезно бояться за свою жизнь. Оккупационная "власть" никуда не ходит без бронежилетов и охраны. Также в Херсоне и городках области постоянно появляются украинские флаги и сообщения о том, что врагу ни за что не избежать наказания за свои преступления.

Майкл Карпентер, представитель США при ОБСЕ, сообщил о том, что российские оккупанты воюют по средневековым правилам. Они терроризируют мирное население и разоряют временно захваченные земли. По его мнению, Кремль делает все для того, чтобы избавиться от местного населения, а это также одна из варварских тактик прошлого.

Россияне ради пропагандистских роликов готовы совершать ужасающие преступления. Для того чтобы снять нужный сюжет, российские оккупанты из танка били по жилому дому. В результате действий путинских воинов погибли 6 человек – 5 мужчин и женщина.

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