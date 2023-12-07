Начали день с презентации медиапроекта "Волонтером может стать каждый", созданного по инициативе студентов Факультета журналистики на базе учебно-производственной мастерской тележурналистики "АстудиЯ".

Поздравительным словом проректор Александр Турунцев открыл Галерею памяти студентов и выпускников Университета Гринченко, погибших в российско-украинской войне.

На этой стене памяти портреты молодых людей, которые в первые дни полномасштабного вторжения стали на защиту Украины и, к сожалению, уже никогда не отметят этот праздник. Говоря о гринченковской семье, каждый погибший четко подражал нашей миссии – служить Человеку, Общине, Обществу. Они не могли иначе. Мы глубоко чтим этих преданных воинов,

– подчеркнул Александр Петрович.

С первых дней полномасштабного вторжения преподаватели, студенты и выпускники Университета Гринченко пошли добровольцами в ряды ТрО и ВСУ, а сейчас находятся в горячих точках фронта, проявляя героизм и жертвуя самой дорогой – собственной жизнью в борьбе с рашистским нашествием.

Гринченковцы чтят память погибших героев, которых вражеские обстрелы навеки вырвали из объятий родных. Среди них – Владислав Комиссаров, Роман Ткаченко, Дмитрий Дубик, Михаил Паламарчук, Евгений Слюсаренко, Александр Осадчий, Владимир Григорчук, Александр Кузенков, Юрий Ермолаев, Максим Бодяк, Марк Кацидан, Валентин Крысюк, Владислав Медзеновский.

Акция состоялась 6 декабря / Фото, предоставленные 24 Каналу

Позже всех присутствующих пригласили на благотворительный аукцион "Университет Гринченко – Ангелам-Хранителям – Вооруженным Силам Украины", на котором были представлены разные лоты, большинство из которых ручная работа студентов, преподавателей и выпускников Университета: украшены украинским орнаментом гильзы, корпоративные украшения, картины и прочее.

Средства от продажи лотов пойдут на нужды наших защитников. Все желающие имели возможность приобрести произведения изобразительного или декоративно-прикладного искусства и внести свой вклад в сбор: FPV-дронов Фонда Сергея Притулы, дронов для аэроразведки 30 ОМБр (Бахмутское направление), на нужды артиллерийского подразделения ВСУ, а также в Запорожском фронтовым подразделениям, в которых служат воины-гренченковцы.

Аукцион продлится до 15 декабря, поэтому присоединиться к сбору могут все желающие, а по состоянию на 6 декабря было собрано 140 тысяч гривен.

Каждый день на фронте решается судьба независимости украинцев. Наше сообщество Гринченко, вместе со всей страной, помогает военным и волонтерам, делая свой вклад в общую Победу.

Ссылки на электронный каталог аукциона: https://docs.google.com/document/d/1VI6eoVW1apMePvFpOJ2Bx2PXLRC3C6VDEVZx7p_odK8/edit?usp=sharing

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