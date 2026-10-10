О ранении сообщили близкие военнослужащей, которые организовали сбор средств на медицинскую помощь и дальнейшую реабилитацию. В настоящее время решаются логистические вопросы, связанные с ее дальнейшим лечением.

Что известно о защитнице

Ангелина Безотосна родилась в Полтаве. До начала полномасштабного вторжения девушка руководила сетью кофеен Brooklyn coffee и развивала собственное дело.

С февраля 2022 года полтавчанка помогала на блокпостах в направлении Ахтырки и организовывала большие сборы амуниции и снаряжения для подразделений на передовой. Впоследствии она была мобилизована в ряды 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр".

В рядах подразделения военнослужащая сначала занималась эвакуацией людей, а позже перешла в логистику обеспечения на Константиновском направлении в Донецкой области.

Обратите внимание! Чтобы помочь раненой защитнице, ее родные открыли счет для сбора средств. Присоединиться к сбору средств можно по реквизитам карты 4874100033343727 или по ссылке – https://send.monobank.ua/jar/7REzLz6RxB.

На войне Ангелина потеряла жениха – воина 3-й отдельной штурмовой бригады Егора Волошина. Он погиб во время обороны Авдеевки, спасая сослуживцев из-под обстрела.