Журналистку убили в день рождения российского диктатора. Подробнее об этом читайте в эксклюзивной колонке для "24 Канала".

Почему Анна Политковская была опасна для Кремля?

Автор колонки отмечает, что в то время в России хватало критиков Владимира Путина. В то же время Политковская представляла опасность для системы, поскольку могла конкретными фактами разрушить государственную пропаганду. Она находила людей, замученных силовиками, расследовала исчезновения, называла имена и показывала, как устроено государственное насилие.

Вопреки кремлевской пропаганде, которая называла Вторую чеченскую войну "успешной борьбой с террористами", Политковская писала правду о массовых убийствах мирных жителей, похищениях и пытках.

Самым ярким примером ее деятельности стало "дело Кадета". В 2001 году милиционер из Сибири Сергей Лапин, позывной "Кадет", жестоко пытал в Грозном местного жителя Зелимхана Мурдалова, который после этого пропал без вести. Однако благодаря статьям и давлению журналистки милиционер получил реальный тюремный срок. Это стало опасным прецедентом для путинской России.

Политковская показала, что за преступление во время войны можно привлечь к ответственности не абстрактного "боевика", а сотрудника правоохранительных органов – доблестной российской милиции,

– пишет Максимилиан Андронников (Цезарь).

После окончания Второй чеченской войны журналистка жестко критиковала деятельность лояльного к России Рамзана Кадырова и его окружения, называя их преступниками. Кадыров в ответ называл ее своим врагом.

А она не боялась и продолжала показывать, что мир в Чечне – это иллюзия, построенная на насилии,

– отмечает автор колонки.

В 2003 году журналистка провела расследование о захвате заложников в московском театральном центре на Дубровке. Ей удалось установить, что среди террористов был Ханпаш Теркибаев – человек, которого связывали с российскими спецслужбами.

По данным расследования, он смог спокойно покинуть здание до начала газовой атаки и штурма. Если эта информация была правдивой, то возникал вопрос, который для властей был гораздо опаснее, чем сам теракт: знали ли спецслужбы о нападении и почему не смогли или не захотели предотвратить гибель людей? Однако Теркибаев не смог ответить на эти вопросы, поскольку впоследствии погиб в автомобильной аварии.

Политковская продолжала задавать неудобные вопросы и о Путине. Она критиковала главу Кремля в своей книге "Путинская Россия" и многочисленных статьях. Журналистка писала о том, как Москва использует страх, пропаганду и насилие для того, чтобы держать российское общество под контролем.

После ее смерти Путин сам произнес фразу, которая стала одним из самых циничных эпизодов этой истории: убийство Политковской, по его словам, нанесло власти больше вреда, чем ее статьи,

– пишет Максимилиан Андронников (Цезарь).